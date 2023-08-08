استئصال كيسة مبيض من بطن مولودة عمرها يوم واحد

تمكن فريق جراحي من قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال في بريدة السعودية من استئصال كيسة مبيض من بطن مولودة حديثة، في عمر يوم واحد فقط، وذلك من خلال عمل جراحي استغرق ساعة ونصف.

وبين تجمع القصيم الصحي، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الثلاثاء، أن المولدة خضعت لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد عملية ولادة طبيعية للأم، حيث أظهرت الأشعة المقطعية وجود كيسة بحجم 4 سنتميترات تقريباً داخل بطن المولودة، وعلى إثره تم اتخاذ قرار بضرورة عمل جراحة لاستئصالها.

وأضاف التجمع أنه عند الشروع في إجراء التدخل الجراحي، بعد عمل الترتيبات اللازمة للعلميات الجراحية لحديثي الولادة، تبين وجود كيسة بحجم كبير فتم استئصالها بنجاح مع المحافظة على حالة المبيض بشكل سليم دون أن يتعرض للضرر، حيث تحسنت حالة المولودة بعد الجراحة وغادرت المستشفى برفقة ذويها دون أن تصاب بأي مضاعفات جانبية.