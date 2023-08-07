شركة تقدم مكافأة لزوجة الموظف في حال حصوله على تقييم "ممتاز"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاحب شركة في إحدى الدول العربية، تحدث فيه عن تعهد الشركة بإعطاء الموظف الذي يحصل على تقييم ممتاز، راتب عن 3 أشهر.



وبحسب الفيديو فإنه يتم اعطاء الموظف راتب عن 3 أشهر، ويقسم بحيث يحصل الموظف على راتب شهرين، وراتب شهر للزوجة (أو لوالدة الموظف في حال لم يكن متزوجا)، بشرط أن تأتي الزوجة إلى الشركة وتستلم بيدها الراتب.



وبين أن هذا الأمر هو من أجل دفع الزوجة لحث زوجها وتشجيعه على العمل باستمرار، بل ومحاسبته في حال عدم حصوله على تقييم ممتاز.