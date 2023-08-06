«تيك توك» يعلن تغييرات امتثالاً لشروط أوروبية صارمة

أعلن تطبيق تيك توك، أمس، تغييرات عدة امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الصارمة، من بينها السماح للمستخدمين الأوروبيين، بإيقاف تشغيل خاصيّة عرض مقاطع الفيديو بناء على اهتماماتهم.

وبموجب القواعد الجديدة، سيضطر عمالقة الإنترنت إلى اتخاذ إجراءات أشد بشأن خصوصية البيانات، وحماية الطفل، والمعلومات المضللة، وخطاب الكراهية.

وأمهلت السلطات أكبر 19 شركة على الإنترنت، من بينها «تيك توك وأمازون وأبل وغوغل وميتا ومايكروسوفت»، حتى 28 أغسطس للامتثال تحت طائلة تكبدها غرامات باهظة.

وحثّ المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون، «تيك توك» الشهر الماضي، على تسريع امتثاله للقواعد الجديدة.

واستجابة للدعوة، أعلن «تيك توك» أنه سيسمح للمستخدمين في أوروبا «بإيقاف التخصيص»، في إشارة إلى خاصيّة عرض مقاطع الفيديو ذات المحتوى الموصى به بناء على الاهتمامات الشخصية.

وأضاف في بيان أن المستخدمين الأوروبيين يمكنهم اختيار تلقيهم توصيات بمشاهدة مقاطع فيديو شهيرة من الأماكن التي يعيشون فيها، ومن مناطق أخرى حول العالم.

ويحظى «تيك توك» بشعبية، لاسيما بين الفئات الشابة، ولديه أكثر من مليار مستخدم. وأعلن «تيك توك» إجراءات أخرى لضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، تشمل تسهيل إبلاغ المستخدمين الأوروبيين عن المحتوى غير القانوني، وحظر الإعلانات الموجهة للمستخدمين في أوروبا الذين تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً.