طائرة تهبط في شارع مزدحم .. والطيار يخرج حياً من بين الحطام (فيديو)

وثقت كاميرات مراقبة لقطات مثيرة لسقوط طائرة ركاب مدنية في شارع مزدحم في نيجيريا.

وسجلت الكاميرا لحظة سقوط طائرة صغيرة الحجم في أحد الشوارع قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران.

من جهته، قال مكتب تحقيقات السلامة النيجيري إن "طائرة من طراز "جابيرو جي 430" كانت تديرها شركة سياحية كانت في رحلة تجريبية وعلى متنها شخصان. وكانت الطائرة في مرحلة العودة من التشغيل التجريبي".

وأضاف "أجبرت الطائرة على إجراء هبوط اضطراري على بعد أقل من كيلومتر واحد من مدرج مطار مورتالا".

فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، "وتم إنقاذ الشخصين الموجودين على متن الطائرة بأمان وهما الآن في المستشفى لتلقي العلاج". وفقا لمكتب التحقيقات.

وأظهرت المشاهد الطيار وهو يخرج من بين الحطام وهو مصاب بجروح، كما أصيب المسافر الذي كان معه ونقلا إلى المستشفى.