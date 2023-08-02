سكان سان فرانسيسكو غاضبون من «إكس» فوق مقر «تويتر»

أزيلت لافتة علامة «X» الساطعة والوامضة التي ترمز لموقع «تويتر» من فوق مقر الموقع في سان فرانسيسكو في عطلة نهاية الأسبوع، ما أثار ارتياح السكان القريبين، الذين غضبوا من الضوء الذي يشع في منازلهم.

وقال مسؤولون إن اللافتة أزيلت صباح الإثنين، بعد شكاوى السكان، وإشعار بالانتهاك من المدينة بأنه تم تركيبها دون الحصول على التصريح المناسب.

وذهب مفتش المدينة إلى المبنى يوم الجمعة لإبلاغ الشركة، وفحص اللافتة الموجودة على السطح، ولكن تم منعه من الوصول من قبل ممثل للشركة، ادعى أن الهيكل كان «علامة مضاءة مؤقتة لحدث ما»، وفقاً لسجل الشكوى من إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو.

وأبلغ المفتش ممثل الشركة بضرورة إزالة اللافتة. وعاد المفتشون في اليوم التالي، لكنهم منعوا مرة أخرى من الدخول، كما تظهر السجلات. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقت إدارة فحص المباني 24 شكوى حول اللافتة، بما في ذلك مخاوف بشأن مدى سلامتها والضوء الساطع المنبعث منها، حسبما قال باتريك هانان، مدير الاتصالات في الإدارة، ولم ترد الشركة على طلبات للتعليق.

وتعد هذه الواقعة الأحدث في سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على منصة «تويتر».