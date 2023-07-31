«إكس» تُعيد حساب كانييه وست بعد تعليقه أشهراً  

أعادت منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، (تويتر سابقاً)، حساب الفنان يي، المعروف سابقاً باسم كانييه وست، بعد تعليقه قرابة ثمانية أشهر بسبب انتهاك مغني الراب قواعد المنصة التي تحظر التحريض على العنف.

ويُظهر حساب يي الآن أن آخر منشور له يعود لتاريخ الأول من ديسمبر، أي قبل يوم من تعليق حسابه على منصة «إكس».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، نقلاً عن المنصة، أن يي لن يكون مؤهلاً لتحقيق دخل من حسابه على «إكس»، ولن تظهر الإعلانات بجوار منشوراته.

وقال التقرير نقلاً عن مصدر مطلع، إن «(إكس) أعادت حساب يي بعد أن تلقت المنصة تأكيدات بأنه لن يستخدمها في نشر لغة خطاب معادية للسامية أو تتسبب في ضرر». ولم ينشر يي أي جديد منذ استعادة حسابه.