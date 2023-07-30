نيويورك مدينة المهرجانات التي لا تنام

تعد مدينة نيويورك ذات تدفق ثابت للسياح في جميع أوقات السنة، حيث تعرف بأنها المدينة التي لا تنام، كما يمكن زيارتها في فصل الصيف، كونه الوقت الذي تستضيف فيه المدينة العديد من المهرجانات الثقافية والغذائية، والعديد من الفنون والعروض المسرحية، إضافة إلى أنها تكون في أفضل حالاتها في الشتاء في أوقات أعياد الميلاد وليلة رأس السنة.

وتقع مدينة نيويورك في مصب نهر هدسون جنوب شرق الولاية، وتعد واحدة من المدن الكبرى في العالم، فهي تضم أكبر عدد من السكان مقارنة بأي مدينة في الولايات المتحدة، كما تمتلك تنوعاً في أحيائها وسكانها، وتدير سلسلة كبيرة من الثروات، وتشتهر بمبانيها السكنية الفاخرة والفنادق والشركات العملاقة، إضافة إلى أنها تعد منطقة الحضارات الثقافية وتجذب إليها العديد من الفنانين والمثقفين وملايين السياح كل عام، كما تحد المدينة اثنتان من البحيرات العظمى واثنتان من المقاطعات الكندية، وخمس ولايات أميركية، والمحيط الأطلسي، وبهذا تعد مدينة نيويورك من أكثر الأماكن جمالاً.

24 ساعة

وصفت مدينة نيويورك بأنها المدينة التي لا تنام، إذ تفتح أغلب المحال أبوابها 24 ساعة، وهذا يجعل الحصول على الاحتياجات في أي وقت أمراً سهلاً جداً، بل إن بعض الصالات الرياضية والمنتجعات الصحية تُقدّم خدماتها على مدار 24 ساعة.

كما يرتبط ذكر الطعام المميز بذكر مدينة نيويورك، إذ تُقدّم مطاعم المدينة أشهر أنواع الطعام، وقد حازت المدينة المرتبة الخامسة عالمياً من حيث أكثر المطاعم حصولاً على نجمة ميشلان، ويمكن للمقيم في المدينة الحصول على طعام مميز بأسعار متوسطة ورخيصة، ومن أشهر أطباق مدينة نيويورك البيتزا الشهية.

متاحف ومتنزهات

يتوفر في مدينة نيويورك العديد من الأماكن الترفيهية مثل الحدائق والمتنزهات والملاعب، والمرافق الترفيهية، فرغم البناء والعمارة المنتشرة في أحياء المدينة، فإن المساحات الخضراء متاحة في كل الأنحاء، وتحرص الإدارة المسؤولة في المدينة على المحافظة على هذه البيئة الخضراء في المدينة، وتسهيل الوصول إليها. ويتوفر في مدينة نيويورك أكثر من 1700 متنزه تنتشر في أحياء نيويورك الخمسة، وإلى جانب المتاحف المنتشرة في المدينة يوجد في المدينة مسرح كبير ومذهل، ولا يمكن إغفال وجود الشواطئ البحرية في المدينة، ومدينة الألعاب الترفيهية كوني آيلاند للعائلات.

ضيافة فاخرة

ويحتل فندق «ذا لانغام نيويورك فيفث أفنيو» موقعاً مميزاً، حيث يتباهى بجمال التصميم المستوحى من الشقق السكنية، ويزداد رونقاً بفضل مجموعة دائمة من القطع الفنية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وتشمل أعمالاً للفنان ألكس كاتز، إلى جانب جناحَي بنتهاوس وجناح رئاسي من تصميم شركة روش بوبوا الفرنسية. وأبرمت مجموعة لانغام للضيافة شراكة جديدة مع شخصية الدب بادينغتون TM المحبوبة لتقدّم لضيوفها من حول العالم، تجارب سفر حصرية تتخللها أنشطة مميزة وغرف مصممة من وحي هذه الشخصية الكرتونية في الفنادق التابعة لها والمنتشرة في أنحاء أستراليا والصين وهونغ كونغ، وإندونيسيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

• 1700 متنزه تنتشر في أحياء نيويورك الـ 5.

• تدير مدينة نيويورك سلسلة كبيرة من الثروات، وتشتهر بمبانيها السكنية الفاخرة والفنادق والشركات العملاقة.

• نيويورك تمتلك تنوعاً في أحيائها وسكانها، إضافة إلى أنها تعد منطقة الحضارات الثقافية، وتجذب إليها العديد من الفنانين والمثقفين وملايين السياح كل عام.

• حازت المدينة المرتبة الخامسة عالمياً من حيث أكثر المطاعم حصولاً على نجمة ميشلان.

وقت اللعب مع الدب

يسعى فندق «ذا لانغام نيويورك فيفث أفينيو» إلى الارتقاء بتجربة الإقامة إلى مستوى جديد من المتعة، لذلك أبرم اتفاقية تعاون مع شخصية الدب بادينغتون TM ليكشف تجارب حصرية توفر غرفاً وهدايا مصممة من وحي شخصية الدب بادينغتون، لترضي جميع أفراد العائلة. جدير بالذكر أن هذا الدب لطالما اشتهر بشخصيته الودودة واللطيفة والمهذبة، واحتل مكانة مميزة في قلوب ملايين الأطفال حول العالم، لذلك ابتكر فندق «لانغام نيويورك فيفث أفينيو»، باقات «وقت اللعب مع الدب بادينغتون» للضيوف ممن ينشدون اختبار إقامة من العمر، برفقة أحب الناس إلى قلوبهم. وتشتمل هذه الباقات على مجموعة من الأنشطة المستوحاة من هذه الشخصية الكرتونية وتحلو مشاركتها مع العائلة والأحبة.

5 مناطق

تنقسم مدينة نيويورك إلى خمس مناطق رئيسة:

1- منطقة مانهاتن: وهي المنطقة الأقدم في ولاية نيويورك، وتعد الأصغر في الولاية، وتضم مجموعة من المؤسسات المالية، والمتاجر الموجودة في شارع برود، وشارع «وول ستريت»، كما أنها تضم العديد من المدارس والجامعات، إضافة إلى مبنى «إمباير ستيت».

2- منطقة بروكلين: وهي تمثل ميناء المدينة ومركزها الصناعي.

3- منطقة برونكس: وتعد أكبر مناطق مدينة نيويورك، وتضم مطار «جون إف كينيدي» الدولي، ومطار لاغوارديا.

4- جزيرة ستاتن: وهي من أقل مناطق المدينة نمواً.

5- منطقة كوينز: وهي أكبر المناطق الخمسة في مدينة نيويورك، حيث تتمتع كوينز بثاني أكبر اقتصاد والأكثر تنوعاً ضمن المناطق الخمسة في مدينة نيويورك.