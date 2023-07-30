ملتقى السمالية: تعريف النشء بالتراث وصون الهوية 

اختتم نادي تراث الإمارات ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي، أمس، فعاليات النسخة 31 من ملتقى السمالية الصيفي، الذي كان قد انطلق في الثالث من يوليو الجاري بمشاركة الطلاب والطالبات المنتسبين لمراكز النادي، وذلك بهدف الاستفادة من العطلة المدرسية لتعريف النشء بالتراث الإماراتي والمحافظة على الهوية الوطنية.

وشهدت جزيرة السمالية فعاليات عدة تراثية وثقافية في أيام الملتقى تمثلت في أنشطة ركوب الإبل، والخيل، وجولات السفينة التراثية حول الجزيرة، والألعاب الشعبية، كما قدم المدربون التراثيون للطلاب والطالبات ورشاً عن البحر والبحارة، وكيفية صناعة الشباك، وتجارة اللؤلؤ والغوص وفلق المحار، والصيد التقليدي، وورشة خاصة عن «المطراش».

وفي الصالة الرياضية بالجزيرة أقيمت ورش عدة للحرف التراثية لطالبات المراكز النسائية بالنادي، منها المغزل، والتلي، والسدو، والخوص، والحناء، والأعشاب، والألعاب الشعبية، والرسم والتلوين. ونظمت المراكز الشبابية التابعة للنادي أنشطة عدة في إطار فعاليات الملتقى، حيث نظم مركز العين في مقره نشاطاً للرماية، إضافة لزيارات خارجية عدة منها حديقة الجاهلي، وممشى عشارج التابع لبلدية العين، ومتحف قصر العين، ومتحف شرطة المربعة. كما نظم مركز السمحة الشبابي ورشاً في التراث البحري، والهجن، والسنع الإماراتي، ورحلات ترفيهية. ونظمت المراكز النسائية التابعة للنادي في مقراتها عدداً من الورش طوال أيام الملتقى.

وفي مركز العين النسائي أقيمت ورش الحرف اليدوية، وورشة الخراريف، والتلوين والبازل، والألعاب الشعبية. فيما قدّم مركز السمحة النسائي بمقره باقة تراثية منوّعة من الحرف اليدوية التراثية، ونظم مركز سويحان النسائي ورشة خاصة عن السنع الإماراتي.