خاتم لمغني الراب توباك شاكور بمليون دولار

بيع بأكثر من مليون دولار، خلال مزاد مخصص لموسيقى الهيب هوب، اختتمته دار «سوذبيز» أمس، خاتم على شكل تاج، صممه ووضعه مغني الراب الأميركي الشهير توباك شاكور، قبيل اغتياله عام 1996.

وأوضحت «سوذبيز» التي نظمت المزاد عبر الإنترنت أن السعر الذي بيع به الخاتم الذهبي المرصّع بالياقوت والماس بات الأعلى في المزادات لقطعة مرتبطة بموسيقى الهيب هوب. وكان الخاتم ضمن المجموعة الشخصية لياسمين فولا القريبة من توباك شاكور، ووالدة مغني راب آخر هو ياكي القذافي، الذي أسس مع شاكور فرقة «آوتلوز»، واغتيل هو الآخر بعد أسابيع قليلة من مقتل صديق طفولته. وكان توباك وضع الخاتم خلال حفل توزيع جوائز «إم تي في فيديو ميوزيك» في سبتمبر 1996، وهي آخر ظهور علني له قبل اغتياله بطلقات نارية في لاس فيغاس، بعد تسعة أيام، في ظروف لاتزال غامضة، ولم يكن تعدّى يومها الـ25 من عمره.

ويُعتبر شاكور أحد أبرز مغنّي الراب الأميركيين في كاليفورنيا.

وتحتفل نيويورك هذا الصيف بمرور 50 عاماً على نشوء حركة الهيب هوب، التي ولدت في الغيتوهات، وأصبحت اليوم ثقافة واسعة الحضور، ومصدراً لمداخيل بمليارات الدولارات.