كوميديا «باربي» تتغلب على «قنبلة أوبنهايمر» في شباك التذاكر

تصدّر فيلم «باربي» من إنتاج «وورنر براذرز» شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاصداً 155 مليون دولار، وفق ما أظهرت تقديرات أول من أمس.

أما فيلم «أوبنهايمر» من إنتاج «يونيفيرسل» وكان في أسبوعه الأول من العرض في الصالات الأميركية، فأتى في المرتبة الثانية محققا 80.5 مليون دولار، نصف الإيرادات تقريباً التي حققها «باربي».

وكتب الخبير ديفيد أ. غروس «حطّم فيلم باربي الأرقام القياسية لم يسجّل أي فيلم كوميدي في الأسبوع الأول لعرضه أكثر من 85.9 مليون دولار».

ووفقاً لتقديرات الجمعية الوطنية لأصحاب دور السينما، يعتقد أن نحو 200 ألف شخص اشتروا تذاكر لكلا الفيلمين.

وكان عرض الفيلمين الكبيرين بالتزامن مصدر وحي لموجة من النكات والتعليقات على الشبكات الاجتماعية، فيما ظهرت مجموعة من المنتجات المشتقة المعبّرة عن هذا المنحى، أُطلِقَت عليها تسمية «باربنهايمر» التي تمزج عنوانَي الفيلمين. وجاء فيلم «ساوند أوف فريدوم» وهو فيلم إثارة من إنتاج «سانتا في فيلمز» و«إينجل ستوديوز» في المركز الثالث من الترتيب مع إيرادات بلغت 20.14 مليون دولار.

وتراجع الفيلم السابع من سلسلة «ميشن إمباسبل» الذي كان متصدراً الترتيب الأسبوع الماضي، إلى المركز الرابع. وجمع فيلم «ميشن إمباسبل - ديد ريكونينغ بارت وان» من إنتاج «باراماونت» وهو الأحدث في هذه السلسلة من بطولة توم كروز، إيرادات بلغت 19.5 مليون دولار.