الشيف بوراك الحزين يكشف لماذا خدعه والده.. ويرفع ضده دعوى في المحكمة

كشف الشيف التركي المعروف بوراك أوزدمير أنه رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال، وجاء ذلك بعد بيع الوالد حقوق استغلال اسم نجله لرجل أعمال أجنبي دون علمه.

وعبر مقاطع فيديو تداولها ملايين من المتابعين قبل أيام، كان الشيف الشهير قد أعلن إن أباه خدعه وباع حقوق استغلال اسمه لرجل الأعمال الذي فتح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.

وينتظر بوراك الآن جلسة الاستماع في القضية التي رفعها ضد والده والتي ستعقد في سبتمبر المقبل، وحذر الشيف التركي من استغلال اسمه، وقال "لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي"، وأكد أنه سيواصل مسيرته في عالم الطهي بمفرده، وقال إنه لا يمتلك أي مطعم يحمل اسمه الآن باستثناء مطعم وحيد في مركز تجاري بإسطنبول.

واضطر الشيف بوراك، بحسب صحف تركية، إلى بيع سيارته الفارهة لتوفير المال حتى يتمكن من افتتاح مطعم في إسطنبول.

وكانت الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال، فيما اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.