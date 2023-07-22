«عالم مدهش».. أطول فعالية ترفيهية داخلية تنتظر 200 ألف زائر خلال الصيف

منذ أكثر من عقدين من الزمن، لم يتقدّم العمر يوماً بشخصية «مدهش»، الشخصية المحبوبة، والوجه المألوف والمرتبط بجدول مهرجانات دبي، بما في ذلك مهرجان «مفاجآت صيف دبي». ومنذ ظهر لأول مرة في العام 2000 وحتى يومنا هذا، لايزال «مدهش» الشخصية المفضلة والمحبوبة للغاية في جميع أنحاء المدينة.

وأصبحت شخصية «مدهش» كما هي الآن بفضل مجموعة من المتطوعين تحت قيادة فريق من المنظمين الخبراء، الذين عملوا بتفانٍ وجدٍ عاماً بعد عام لجعل شخصية مدهش تنبض حياة، مع إضفاء الأجواء الممتعة على مقرّه الصيفي «عالم مدهش»، الذي استلهم تصميمه من البحيرات التي يعيش فيها «مدهش» وصديقته دانة. ويُعد «عالم مدهش» وجهة مجانية الدخول ومناسبة للعائلات، حيث يمكن للأطفال والأهل التفاعل مع الشخصيات المفضلة لدى الجميع في مدينة دبي.

وتماشياً مع شعار مدهش: «عش مغامرتك في عالمي»، فإن المزيد من التشويق والمتعة في انتظار زوار مدهش مجاناً هذا العام أكثر من الدورات السابقة، مع احتفال «عالم مدهش» بجميع فصول السنة، واستضافة العروض الحية، والألعاب المتنوعة، وورش العمل التعليمية، والبطولات والتحدّيات، والعديد من الأنشطة الأخرى.

وقالت سهيلة صقر عبيد غباش، المدير التنفيذي للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «يتكوّن فريقنا الأساسي من خمسة أشخاص مبدعين ومتفانين يعملون بجدٍ طوال العام على كل ما يتعلّق بمهرجان «مفاجآت صيف دبي»، وبمجرد اقتراب موعد انطلاق المهرجان، يبدأ فريق العمل بلا استثناء في تجميع المزيد من تفاصيل المحتوى معاً، ويتوسع الفريق في هذه المرحلة ليضم ما بين 100 إلى 200 شخص من مختلف الإدارات والمتطوعين والجهات الحكومية للعمل في العمليات. ويتطلّب تصميم وإطلاق المهرجان مجموعة كبيرة من الأشخاص المتعاونين، كما تستغرق هذه العملية في الأساس عاماً كاملاً من العمل الدؤوب لإبراز الحدث بصورته النهائية المتطورة في كل مرة».

ومن المقرر أن تستقبل أطول فعالية ترفيهية داخلية في المدينة ما يصل إلى 200 ألف زائر هذا الصيف، حيث ستوفّر للعائلات والأطفال العديد من الأنشطة الممتعة والشيقة للاستمتاع بها خلال العطلة المدرسية. ويضم «عالم المدهش» الذي يعود بحلّة أجمل ومساحة أكبر وأفضل من الإصدارات السابقة، أكثر من 350 منطقة ترفيهية على مساحة 30 ألف متر مربع.

يضم «عالم مدهش» هذا العام بعض الإضافات الجديدة التي تتماشى مع عام الاستدامة في دولة الإمارات. وتقام دورة هذا العام من عالم مدهش تحت عنوان «اليوم للغد»، حيث تقدم مجموعة مختارة من المبادرات والأنشطة التي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة، وتستلهم من إرث مؤسس دولة الإمارات، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما يضمن لزوار المدينة الترفيهية أوقاتاً ممتعة، وفرصة جيّدة لتعلّم المزيد حول الاهتمام بالكوكب وتراث الإمارات العربية المتحدة.