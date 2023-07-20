«تشعر بالضجر»..عجوز بريطانية تهجر زوجها المصري الشاب

بعد قصة حب شهيرة بسبب فارق العمر الكبير، انفصلت المسنة البريطانية «85عاما» عن زوجها المصري الذي يصغرها بـ46 عاما، بعد شعورها بالضجر منه.

وقررت إيريس جونز الانفصال عن زوجها المصري محمد «37 عامًا»، بعد زواج استمر لمدة عامين، بحسب صحيفة «ديلي ستار».

وقالت إيريس: «لم أتوقع أبدًا أن أقع في حب شخص أصغر مني بـ 46 عامًا، لكنني فعلت ذلك. لقد عشقت كل شيء في محمد».

وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت حياتهما باتت مليئة بالمشاكل والجدل في كل شيء دون الاتفاق على شيء، لتصبح حياتهما لا تطاق لذا قررا الانفصال.

ولسد المسنة البريطانية فجوة انفصالها عن الشاب المصري، قامت بشراء قطة، لانها لاتجادل.