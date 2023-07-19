فضيحة لـ «برغر كينغ» بسبب تصرف مقرف لعاملة

قالت الشرطة الأميركية أن موظفة تعمل لدى «برغر كينغ» في ساوث كارولينا، أخرجت بطاطا ملقاة في سلة المهملات وقدمتها مرة ثانية للعملاء، الامر الذي تسبب بعاصفة من الجدل والاستياء، ووصفته وسائل إعلام محلية بالفضيحة.

وبعد التحقيق في الواقعة، تم احتجاز جيمي كريستين ميغور صاحبة الـ39 عاما، بتهمة «العبث بالطعام».

ونقلت «سكاي نيةز» عن مجلة «نيوز ويك» الأميركية، تلقت الشرطة في 11 يوليو شكوى مفادها أن بطاطس مقلية كانت ملقاة في سلة المهملات قُدمت للزبائن.

وينص قانون ساوث كارولينا على أنه من غير القانوني لأي شخص أن يتلاعب بشكل ضار بمنتج دوائي بشري أو مادة غذائية، بقصد إلحاق ضرر جسدي بشخص ما، وأي شخص يدان بذلك قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.

وقال متحدث باسم «برغر كينج»: «هذه الادعاءات لا تتوافق مع التزام العلامة التجارية بجودة الطعام والخدمة وخلق تجربة استثنائية للزبائن».

وأضاف: «يتعاون صاحب الامتياز لهذا المطعم مع السلطات المحلية وسيتخذ الإجراء المناسب بناء على النتائج. لا يمكننا مشاركة تفاصيل إضافية في الوقت الحالي».

ويمكن أن يؤدي تناول الطعام الملوث إلى المرض، أو حتى الموت في الحالات الشديدة.