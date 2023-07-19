السجن عامين يهدد سائح انتقد فندق في تايلاند

وجد مواطن أمريكي نفسه محتجزا من قبل الشرطة ومهددا بعقوبة عامين في السجن بسبب انتقاده خدمة منتجع سياحي في تايلاند.

وقدم منتجعSea View، في تايلاند، شكوى قانونية ضد السائح الأمريكي ويسلي بارنس بعدما كتب "سلسلة من مراجعات ناقدة" وفق تعبير الفندق حيث قرر الاتصال بالشرطة. وتم القبض على بارنز وقضى ليلتين في السجن، ويواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة عامين. وهو الأمر الذي دفع موقع TripAdvisor الذي استخدمه ويسلي لانتقاد الفندق، لنشر رسالة تحذير على صفحة الفندق التايلاندي، وفقًا لما أوردته مجلة انسايدر .

و كان الأمريكي ويسلي، الذي يعيش في تايلاند زار منتجع الجزيرة في يونيو 2020 وترك تعليقًا عن الفندق بنجمة واحدة. بعنوان: "فريق عمل غير ودود ومدير مطعم فظيع".

وقال أيضًا: "الموظفون غير ودودين، لا أحد يبتسم أبدًا. يتصرفون وكأنهم لا يريدون أي شخص هناك. مدير المطعم كان الأسوأ. إنه من جمهورية التشيك. إنه وقح للغاية وغير مهذب مع الضيوف. ابحث عن مكان آخر. هناك الكثير من الموظفين اللطيفين الذين يسعدهم بقائك معهم ".

بعدها قام الفندق بالاتصال ببارنز مطالبا إياه بحذف مراجعته الأمر الذي رفضه السائح ، فاتصلوا بالشرطة واتهموه بالتشهير، وفقًا لما ذكرته " إنسايدر".

ولاحقا دفع موقع TripAdvisor الرسوم القانونية لبارنز ويُعتقد أن الأطراف الثلاثة توصلوا إلى اتفاق من شأنه إسقاط التهم ومراجعتها.

ومع ذلك ، ادعت إدارة الفندق أن موقع السفريات قد خرق الاتفاقية بعد إضافة رسالة تحذيرعلى صفحاته.

وقال موقع السفر الافتراضي إنه لم يبرم أبدًا أي اتفاق و "يعارض بشدة أي إجراء تستخدم فيه شركة، وإرسال شخص ما إلى السجن بسبب إبداء رأيه.

ونشر الموقع رسالة حمراء في أعلى صفحة المنتجع تحذر الضيوف المحتملين، نصها: "رفع هذا الفندق أو الأفراد المرتبطون بهذا الفندق تهمًا جنائية ضد أحد مستخدمي TripAdvisor فيما يتعلق بكتابة المسافر لمراجعات عبر الإنترنت ونشرها". ونتيجة لذلك، قضى المراجع وقتًا في السجن. وشجع الموقع المسافرين على إبداء آرائهم سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وأضافت رسالة الموقع "ربما كان الفندق يمارس حقوقه القانونية بموجب القانون المحلي، ومع ذلك، فإن دورنا هو إبلاغك حتى يمكنك أخذ ذلك في الاعتبار عند البحث عن خطط السفر الخاصة بك".