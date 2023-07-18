«أجمل شتاء في العالم».. مبدعون يوثقون الجمال

أعلنت مسابقة «أجمل شتاء في العالم» للتصوير التي نظمتها جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بالتعاون مع «كانون» و«نيكون» و«هواوي» و«المحلات الكبرى»، أسماء الفائزين الـ13 في المسابقة ونشرت أعمالهم الفوتوغرافية.

وعكست نتائج الدورة الثانية التفوّق الكبير للعدسة الهندية التي حصدت ستة مراكز، تلاها الإبداع الفوتوغرافي من الفلبين بثلاثة مراكز، بينما تجلى الإبداع العربي من خلال العدسات السورية التي حصدت مركزين، فيما أكمل قائمة الفائزين فائز من ألمانيا وآخر من باكستان. وقد حملت هذه المنافسة الإبداعية رونقاً خاصاً من خلال نمط ملف المصوّر «البورتفوليو»، بمحاور شملت (الإمارات التسامح، الإمارات التعايش، الإمارات معاً، الإمارات البشر، الإمارات الحجر، الإمارات كما تراها عيونكم).

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «حظيت الدورة الثانية من المسابقة بمشاركات واسعة ومتنوعة من حيث الجنسيات والأعمار ومستويات المهارة الفنية، ما يدعم السمعة العالمية المتنامية للموسم الشتائي في الدولة، ومدى التجارب الرائعة التي يهديها للجمهور، إلى جانب الجواذب الطبيعية مثل تنوّع تضاريس الإمارات من الصحارى والوديان والجبال والبحار والحياة البرية وغيرها. لقد أضاءت المسابقة على المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية والأنشطة السياحية المتعددة في مختلف مناطق الدولة». وأضاف بن ثالث: «تهانينا من فريق عمل جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي للفائزين، ولكل من شارك في مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير، وندعو الجميع لمواصلة الاستمتاع بجمال شتاء الإمارات وفعالياتها المتنوعة، والتخطيط لمواسمها القادمة مبكراً».