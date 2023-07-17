مهرجان ليوا للرطب.. احتفال سنوي بالنخلة

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، مسابقات وفعاليات الدورة الـ19 من مهرجان ليوا للرطب، الذي يُقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، خلال الفترة من 17 إلى 30 الجاري.

وقال قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، إن مهرجان ليوا للرطب يحتفي بموسم جني الرطب في دولة الإمارات الذي يُعد من الموروث الإماراتي الأصيل وتأتي دورته الحالية بالتزامن مع عام الاستدامة، ويجسد المهرجان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الداعمة لقطاع الزراعة والمساهمة في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، والمحافظة على التراث وصونه.

وأشار المزروعي إلى أن مهرجان ليوا للرطب يواصل المسيرة التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ونهجه في توسيع القطاع الزراعي وتنميته، وتمسكه بالمكانة التاريخية لشجرة النخيل التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات الأصيل وتاريخها واستحقت مكانتها الشامخة في التراث الوطني والعالمي.

وثمن المزروعي رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمهرجان ليوا للرطب الذي أسهم على مدار دوراته المتتالية في جعل الزراعة ثقافة لدى أبناء المجتمع وصولاً إلى تحقيق أمن غذائي وإنتاج زراعي مستدام، كما توجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمتابعته الدؤوبة وتوجيهاته الدائمة.

من جانبه، قال مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عبيد خلفان المزروعي، إن المهرجان سجل خلال 19 عاماً نجاحات متتالية، إذ يُعد حدثاً سنوياً يجمع أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية في مجال الصناعات المرتبطة بشجرة النخيل، كونه يحتضن عشرات الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالزراعة بشكل عام وشجرة النخيل ومنتجاتها على وجه الخصوص، لإبراز التراث الإماراتي ودعم المنتجات المحلية كافة ونشر ثقافة الزراعة في المجتمع.

وأوضح المزروعي أن المهرجان سيشهد نحو 23 مسابقة رئيسة خصص لها 293 جائزة بقيمة تبلغ 8 ملايين و300 ألف درهم، فيما تتوزع المسابقات على النحو التالي: 11 مسابقة لمزاينات الرطب، وسبع مسابقات للفواكه، وثلاث مسابقات للمزارع النموذجية، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة أجمل مجسم تراثي، بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات الثقافية والتراثية والفعاليات المقدمة للزوار من خلال السوق الشعبي وأجنحة الجهات الوطنية والمجلس وأركان الحرفيات وغيرها، إذ يضم السوق الشعبي 165 محلاً وجناحاً منها 85 محلاً للأسر المنتجة، و50 جناحاً للجهات الراعية والداعمة والمشاركة من المؤسسات الوطنية، و30 ركناً لعربات الطعام والمقاهي المتنقلة.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات التي تُقام في السوق الشعبي، وسيفتح المهرجان أبوابه أمام الزوّار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء.

• 23 مسابقة رئيسة خصص لها 293 جائزة بقيمة 8.3 ملايين درهم.