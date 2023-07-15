«زايد الكبير» يستقبل 3.3 ملايين مرتاد في النّصف الأول من عام 2023

استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاثة ملايين و334 ألفاً و757 مرتاداً، بنسبة زيادة بلغت 127%، مقارنة بعدد المرتادين في الفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم 914 ألفاً و195 مصلياً، ونحو مليونين و388 ألفاً و437 زائراً، منهم مليون و684 ألفاً و409 زوار للجامع، و704 آلاف و28 زائراً قصدوا مركز الزوار وسوق الجامع، واستفادوا من أفضل الخدمات التي يقدمها، الأمر الذي شكل لهم تجربة متميزة ومتجددة ومتنوعة، في حين بلغ عدد مستخدمي الممشى الرياضي 32 ألفاً و125 مستخدماً.

وبلغت نسبة الزوار من داخل الدولة 19%، في حين بلغت نسبتهم من خارجها 81%، ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها الجامع كأبرز الوجهات العالمية التي تستقبل الملايين من الزوار سنوياً، في حين زار مكتبة الجامع 1104 زوار، ووصل عدد المركبات التي أقلت المرتادين إلى الجامع إلى 757 ألفاً و26 مركبة.

وتعزز هذه الأرقام الإنجازات العالمية المتقدمة التي حققها الجامع ضمن أبرز وأفضل مناطق الجذب السياحي في العالم، وذلك حسب تقييم موقع «تريب أدفايزر» المتخصص في شؤون السفر والسياحة عن عام 2022.

ووفق التقييم جاء الجامع في المركز الأول ضمن فئة «أبرز 25 منطقة جذب للسياح في الشرق الأوسط»، والمركز الرابع عالمياً ضمن فئة «أبرز 25 منطقة جذب للسياح»، والمركز التاسع عالمياً ضمن فئة «أبرز 25 معلماً يقدم جولات ثقافية وتاريخية».

وبلغ عدد حجوزات الوفود الرسمية في النصف الأول من العام الجاري 648 حجزاً، التحق بها 10 آلاف و979 شخصاً، في حين زار الجامع 167 وفداً رفيع المستوى، تضمنت زيارات 10 رؤساء دول، وثلاثة نواب رؤساء دول، ورئيسي وزراء، وستة رؤساء برلمانات، و36 وزيراً، وأربعة نواب وزراء، و19 سفيراً وقنصلاً، و87 زيارة لوفود رسمية من جهات مختلفة.