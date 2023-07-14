على الميكروفون وأمام الركّاب .. طيّار لبناني يفاجىء حبيبته ويطلب يدها للزواج في الطائرة (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو يظهر فيه كابتن طائرة يعمل في إحدى شركات الطيران اللبنانية، يفاجئ حبيبته بطلب يدها للزواج من داخل قمرة القيادة.

وفتح الكابتن مكبر الصوت ونادى برقم مقعد شابة جالسة بانتظار إقلاع الطائرة، متمنيا أن تكون زوجته، ثم طلب يدها لتكون شريطة حياته.

وأعربت الفتاة عن موافقتها، واتجهت بعدها إلى غرفة القيادة حيث ظهر الكابتن وهو يحمل خاتم الخطوبة، وسط تصفيق الركاب وحماسهم.

ونشر الكابتن، عبر حسابه على "إنستغرام" المقطع الذي وثق مشاهد جميلة وملفتة، يظهر عبرها مدى السعادة التي غمرته وغمرت حبيبته في مشهد مؤثر.

وانتشر الفيديو بسرعة البرق، إذ التقطه أحد الركاب، وسط إعجاب المعلقين بمبادرة الكابتن.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو ،متمنين للعريسين زواجا هانئاً.