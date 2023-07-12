بسبب الإساءة للعرب.. انهيار شعبية المسلسل الكوري "ملك الأرض" على جميع المنصات

تعرض المسلسل الكوري ملك الأرض King the Land لانتقادات واسعة، عقب انطلاقة عرضه على قناة JTBC الكورية ومنصة نتفليكس Netflix، وذلك بعد مشاهد وردت في الحلقة السابعة من المسلسل يبدو من خلالها المس بشخصية الرجل العربي.

وانخفضت تقييمات المسلسل الكوري ملك الأرض على "قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت" العالمية المعروفة اختصاراً بـ IMDB، إلى 2 بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 8.5 من 10 نجوم، بالإضافة إلى انخفاضها أيضاً على منصة عرضه نتفليكس Netflix.

كما هبط تقييم العمل على محرك البحث غوغل إلى 11% فقط.

وجاء هبوط تقييم العمل والنزول الكبير في أرقامه بعد الحملة الكبيرة التي أطلقها ضده الجمهور العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إهانته العرب ضمن أحداثه.

ويعرض العمل على منصة نتفليكس العالمية وقناة JTBC الكورية، وأثار الكثير من الجدل في الساعات الماضية.

وجاء المشهد المسيء للعرب في الحلقة السابعة من المسلسل، حيث شهدت الحلقة ظهور رجل أعمال عربي، والذي يؤديه الممثل الهندي أنوبام تريباثي، مرتديًا الزي العربي وتم تصويره على أنه أمير، وتصويره في بار أحد الفنادق مع نساء جميلات ويحاول أن يتغزل بالبطلة.

كما ظهر تريباثي الذي يقدم الشخصية العربية متزوجًا من 4 نساء، وفي نفس الوقت متعدد العلاقات وهو ما يعتبر إساءة واضحة للعرب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها تريباثي بدور مسيء، حيث سبق وأن قدم شخصية علي في مسلسل "لعبة الحبار"، حيث جسد دور مهاجر باكستاني إلى كوريا الجنوبية، وواحد من مئات الأشخاص المثقلين بالديون الذين دخلوا في مسابقة دموية يحصل فيها الفائز على جائزة مالية ضخمة.

وجسد تريباثي شخصية ضعيفة ومهزوزة في لعبة الحبار.

ويبدو أن صناع الدراما في كوريا الجنوبية يستسهلون اختيار من يقوم بدور العربي والمسلم، من خلال حصره في تريباثي الذي يجيد اللغة الكورية، الذي على ما يبدو يقوم بأداء ما يسند إليه.

وطالب العديد من المتابعين قناة JTBC بالاعتذار عن المشهد المسيء، كما أطلقت حملات مقاطعة غاضبة من قبل الكثير بالإنجليزية والعربية.

من جانبها، أصدرت الشركة المنتجة للمسلسل بياناً رسمياً جاء فيه: "الشخصيات والمناطق وأسماء الأماكن وما إلى ذلك التي تظهر في الدراما هي أماكن وهمية، ولم تكن هناك نية للتهكم على ثقافة معينة أو تشويهها. يحترم فريق الإنتاج الثقافات المختلفة وسيولي مزيدًا من الاهتمام للإنتاج حتى لا يكون هناك أي إزعاج في المشاهدة".

وبيان الشركة بهذا الشكل يمثل دفاعاً عن المسلسل وعن الشركة نفسها وينفي تعمد الإساءة، إلا أنه في الوقت نفسه يفيد أن الشركة لم تستجب أو ترفض بشكل غير مباشر الدعوات المطالبة باعتذارها، على اعتبار سلامة موقفها.

تدور أحداث المسلسل الكوري «King the Land ــ ملك الأرض»، حول فتاة جذابة وذكية وأنيقة، تدعى تشون سا رانج اشتهرت باسم ملكة الابتسامات والضيافة في فندق King، الذي يمتلكه الوريث جو وون، وتجمعهما العديد من المواقف في إطار رومانسي درامي كوميدي.