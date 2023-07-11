بعد 23 عاما من وقوعها ..توقيف مرتكب حادثة دهس في الأردن

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي، اليوم الثلاثاء، إن العاملين في الأمن الوقائي تمكّنوا من متابعة خيوط ومعلومات جديدة بحادثة دهس ووفاة وفرار وقعت قبل 23 عاماً في مدينة إربد وإلقاء القبض على مرتكب الحادث وإحالته للقضاء.

ونقلت قناة "المملكة" اليوم عن السرطاوي قوله إنه قبل أسابيع وردت معلومات جديدة للأمن الوقائي حول حادثة دهس وفرار وقعت في عام 2000 في مدينة إربد، إذ إن مركبة مجهولة قامت بدهس أحد الأشخاص أثناء مسيره بالشارع العام ولاذت بالفرار من المكان، وتم إسعاف المصاب من قبل المارة إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة ولم يتم في حينه الوصول لمرتكب الحادثة.

وأشار إلى أن فريقاً تحقيقياً قام لأسابيع بمتابعة ما ورد من معلومات وخيوط جديدة في القضية ومراجعة السّجلات التحقيقية وسجلات الترخيص لتقودهم في النهاية لتحديد المركبة والشّخص الذي ارتكب الحادث.

وأكّد أنّه جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف أنّه قبل 23 عاماً وأثناء مسيره بالمركبة برفقة أحد أقاربه قام بدهس المتوفى ولم يقم بإسعافه واتّفق مع قريبه على عدم الإبلاغ عن الحادث وجرت إحالته والأوراق التحقيقية للقضاء.

