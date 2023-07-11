«ثريدز».. 100 مليون مستخدم في 5 أيام

استقطب تطبيق «ثريدز»، الذي أطلقته مجموعة ميتا الأميركية العملاقة لمنافسة «تويتر»، أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام، محطماً الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» للتطبيق الأسرع نمواً، على ما أفادت مواقع تتبع البيانات، أمس.

وفيما احتاج «تشات جي بي تي» إلى شهرين للوصول إلى عتبة 100 مليون مستخدم، وتطبيق «تيك توك» لمشاركة الفيديو تسعة أشهر، احتاج «إنستغرام» إلى عامين ونصف العام للوصول إلى هذه العلامة بعد إطلاقه في عام 2010.

وأصبح تطبيق «ثريدز» متاحاً في متجري «أبل» و«أندرويد» الإلكترونيين في 100 بلد مساء الأربعاء، إلا أنه لا يزال غير متوافر في أوروبا، لأن ميتا غير متأكدة من مدى تأثير تشريعات الاتحاد الأوروبي بخصوص استخدام بيانات المستخدمين.

ولدى «تويتر» نحو 200 مليون مستخدم منتظم، لكنها عانت إخفاقات تقنية متكررة منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة.

واعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بـ«إنستغرام»، التي تتخطى الملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.

ويُعد «ثريدز» أكبر تحد لـ«تويتر» وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة.

وهدد ماسك بمقاضاة شركة ميتا، لسرقة الأسرار التجارية والملكية الفكرية، وهي ادعاءات نفتها الشركة.