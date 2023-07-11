4 أسابيع فنون استدامة في مكتبة محمد بن راشد

تجارب نوعية وورش عمل إبداعية وأخرى فنية تفاعلية، أعدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و13 عاماً، وذلك في المخيم الصيفي لمكتبات دبي العامة الذي يقام تحت شعار «الاستدامة»، ويعقد على فترتين، تبدأ الأولى من 17 وحتى 30 يوليو الجاري، بينما تبدأ الثانية خلال الفترة من السابع وحتى 20 أغسطس المقبل.

وخلال فترة المخيم الذي تستضيفه مكتبات الصفا للفنون والتصميم، والمنخول، والطوار، وأم سقيم، والراشدية، وهور العنز، وحتا، سيتمكن الأطفال من التعرف على طرق إعادة التدوير المتنوعة، وكيفية تخطيط وإنشاء المدن المستدامة والتكيف مع المناخ، وطرق حفظ الماء في دبي واستكشاف المساحات الخضراء الحضرية والتنوع البيولوجي فيها ووسائل النقل الصديقة للبيئة في الإمارة، كما سيتعلمون أيضاً تقنيات فن الديكوباج والنحت، والرسم بتقنية الصب، وفن النسيج وتلوين الأقمشة بطريقة التاي داي، وصناعة الشموع والصابون والفخار، وطرق صنع وتزيين الحقائب، وكذلك صنع مجسمات الحيوانات وأدوات الموسيقى باستخدام مواد معاد تدويرها، بالإضافة إلى تعلم طرق تصميم الطائرات، كما سيعيش الأطفال طوال هذه الفترة العديد من المغامرات باستخدام الوسائط المتعددة، وسيتعرفون على عجائب الأوريجامي، وكذلك على طرق ووسائل إدارة النفايات بطرق مستدامة، وإمكانيات تحويل المهملات إلى فنون متنوعة، وغيرها الكثير.

ولفت مدير إدارة المكتبات العامة بالإنابة في «دبي للثقافة» عبدالرحمن يونس إلى أهمية ما تقدمه المخيمات الصيفية من تجارب نوعية للأطفال، ومساهمتها في تنمية قدراتهم وتدريبهم على تحمل المسؤولية، إلى جانب دورها في غرس مفهوم الاستدامة في نفوسهم وأبعادها في حياتهم اليومية، مشيراً إلى حرص «دبي للثقافة» على مواكبة فعاليات «عام الاستدامة» وما تشهده الدولة من أنشطة وفعاليات متنوعة تسلط الضوء على تراث الإمارات. وقال: «نسعى من خلال فعاليات المخيم الصيفي لمكتبات دبي العامة إلى تحفيز الصغار على تقديم مجموعة حلول مبتكرة تسهم في المحافظة على بيئة مستدامة، وتساعدهم على الاستفادة من المواد المعاد تدويرها، والتعرف على إنجازات دبي في مجال الاستدامة».

ونوه يونس إلى أن ورش وفعاليات المخيم صممت بطريقة احترافية تمزج بين الفنون والترفيه والتعلم. وتابع: «يهدف المخيم الصيفي في مكتبات دبي العامة إلى خلق بيئة إبداعية قادرة على اكتشاف المواهب الصغيرة، وتعزيز مهارات التواصل والتفكير الإيجابي والعمل الجماعي لديهم، بالإضافة إلى توثيق علاقة الأطفال بالقراءة لضمان حصولهم على أوقات مليئة بالمتعة والفائدة في أجواء ثقافية مميزة.

وعلى هامش فعاليات المخيم، تنظم «دبي للثقافة» في مكتبة الطوار معرض «الكتب المستعملة» وذلك خلال الفترة من 17 يوليو الجاري وحتى 20 أغسطس المقبل.