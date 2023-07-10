مفاجأة صادمة عند الايقاع بزعيم عصابة روسية

بعد جهود كبيرة من الاعداد والتخطيط للإيقاع بزعيم عصابة خطير، نجحت السلطات الأمنية الروسية بالقبض عليه، لكن المفاجأة الكبيرة كانت في هويته، حيث لم يخطر على بال رجال الشرطة ان يكون هذا الزعيم الاجرامي سيدة عجوز تجاوز عمرها 81 عاما .

وكشفت مواقع إعلامية روسية أن السيدة العجوز ليودميلا ريابيك ليست جدة عادية، بل زعيمة خطيرة وعلى علاقة قوية بأعضاء الجريمة المنظمة، وسبق لها أن هددت ذات مرة بقتل مسعف، كما قامت مؤخرًا بإصابة شرطي محلي أوقفها على ما يبدو بالخطأ على الطريق.

وتم القبض على العجوز متلبسة بعد أن أمرت بقتل ضابط من قسم شرطة كراسنودار ودفع جزء من المكافأة مقابل إثبات وفاته.



ولسوء حظها، لم تكن ليودميلا تعلم أن رفاقها المجرمين قد كشفوا خطتها للسلطات، وهي الآن تخاطر بقضاء بقية أيامها خلف القضبان، وبحسب صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية.

ووفقا للصحيفة اتصلت ليودميلا بعدد من معارفها من دائرتها المكونة من سجناء سابقين، وعرضت عليهم مليون روبل روسي (11000 دولار) لقتل محقق تحقيقات جنائية في كراسنودار.

ولا يزال سبب الرغبة في قتل الرجل مجهولاً ، لكن السلطات تشتبه في أن تحقيقات الضابط هددت المرأة بطريقة ما. وأخبرت الجدة التي لا تعرف الرحمة رفاقها القتلة المحترفين بالمكان الذي يعيش فيه محقق الشرطة، بل ووضعت خريطة لمنزله، ونصحتهم بالمكان الأفضل لنصب كمين له وقتله.

ولم تتوقع العجوز أبدًا من معارفها أن يقوموا بتسليمها للشرطة، لكن هذا ما حدث بالضبط. إذ حالما علموا بنوايا ليودميلا، قرر ضباط الشرطة السماح لها بالتفكير بأن كل شيء يسير وفقًا للخطة، من أجل بناء قضية أقوى ضدها، ووافق المحقق المستهدف على لعب دور الميت، بمحلول شبيه بالدم حول رقبته ، لجعل الأمر يبدو كما لو أن شخصًا ما قد قطع عنقه.

وبالفعل استعانت الشرطة بخير مكياج، ودم اصطناعي، وصورت الرجل ملقى على درج بناء والدم يسيل من رقبته.

بعدها قدمت الشرطة الصور إلى القتلة المتعاقدين كدليل لصاحبة الطلب. لكن إقناع المحترفة العجوز تطلب عملا أكثر، وفقا للصحيفة، إذ أنها بعد رؤية الصور، ذهبت إلى مركز الشرطة حيث كان المحقق يعمل لتسأل عنه، ولكن السلطات سبقتها في التوقعات إذ قيل لها إن ضابط الشرطة قد قُتل.

في اليوم التالي لتأكيد وفاة المحقق المتطفل، دفعت ليودميلا 25 ألف روبل للقتلة الذين تعاقدت معهم فتم القبض عليها بعد فترة وجيزة. عند تفتيش منزلها ، عثر ضباط الشرطة على ترسانة كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة والفؤوس والسكاكين.