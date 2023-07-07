زعيم حزب نرويجي يسرق نظارة شمسية من السوق الحرة بالمطار (فيديو)

صوّرت كاميرا للمراقبة النائب النرويجي بيورنار موكسنس الزعيم منذ 11 عاماً لحزب "الحمر" الماركسي، وهو يسرق السبت الماضي نظارة شمسية من متجر بالمنطقة الحرة في مطار أوسلو، وفقا لفيديو بثته صحيفة VG المحلية على موقعها، مع خبر بدفع موكسنس البالغ 41 سنة، غرامة مقدارها 3000 كرونة نرويجية، تعادل 282 دولارا، عقابا على ما فعل.

وفي الفيديو نرى الأب لابنين من زوجة انفصل عنها بالطلاق منذ عام، وهو يضع النظارات على عينيه ويجرّبها أكثر من مرة أمام بائعة من المتجر، ولما تأكد بأنها تناسبه وضعها على عربة عليها حقيبة سفره، وفي تلك اللحظة غادرته البائعة لظنها أنه سيمضي إلى الصندوق ليدفع ثمنها، لكنه لم يفعل، بل سحبها عن العربة ودسها خلسة في جيبه الخلفي.

واتصلت إدارة المتجر بأمن المطار، فأبلغهم حين أوقفوه بأنه لم يقصد السرقة، بل وضع النظارة في أمتعته بالخطأ. لكن إدارة المحل لم تثق بما قال واستدعت الشرطة التي انتهى تحقيقها معه باعتذار أبداه، تلاه بتصريح قال فيه: "اعتقدت أنها كانت نظارتي، وأصبت بالذعر بمجرد ملاحظتي للخطأ، وكنت قلقا من أني إذا عدت لارجاعها، سأصبح بطل فضيحة قد تلحق الضرر بالحزب وأعضائه" وفق تعبيره.

و حسب "العربية.نت" وبعد التصريح للإذاعة وانتشار خبر النظارة بوسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل، أسرع سكرتير الحزب ليصرح بأن ضغوط الأحداث أثرت على موكسنس وأن الحزب أعطاه اجازة مرضية لأسبوعين، لتحل مكانه نائبته كزعيمة مؤفتة "لأن لقيادة الحزب ثقة كاملة بعمله".

ومن إنجازات موكسنس أن حزب "الحمر" الذي تأسس قبل 16 عاما من ركام الحركات الاشتراكية الثورية والشيوعية النرويجية، قام في عهده بمضاعفة نوابه 4 أضعاف، وانتقل من هامش السياسة إلى البرلمان. وبرغم التزامه الصريح بالشيوعية في برنامجه، إلا أنه فاز بثمانية مقاعد من 169 في انتخابات 2021 الأخيرة.