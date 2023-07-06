ضربة حظ مذهلة لعجوز بريطانية في آخر العمر

فازت أرملة وجدة لستة أولاد بمنزل بقيمة 450 ألف جينيه جنيه إسترليني على ساحل سياحي ساحر بعد دخولها السحب على الجوائز منفقة ما قيمته 25 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

وفي المرة الأخيرة التي ذهبت فيها جون سميث (74 عامًا)، لقضاء عطلة في كورنوال (بريطانيا)، أقامت مع عائلتها في كرفان رخيص، لكنها فازت الآن بـ «قصر» فاخر مكون من ست غرف نوم وثلاثة طوابق يطل على مصب نهر فوي الخلاب.

كما فازت أيضًا بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني نقدًا، كجزء من أحدث سحب لمليون جنيه إسترليني من مسابقة Omaze، لمساعدتها على الاستقرار في القصر الجديد.

وفقدت الأرملة زوجها رون العام الماضي عندما أصيب بنوبة قلبية عن عمر يناهز 74 عامًا حيث عاشا في منزل من غرفتي نوم في مدينة إسيكس على مدار الـ 17 عامًا الماضية.

وعندما وصل فريق Omaze لإخبار يونيو بأنها فازت بالجائزة الكبرى، لم تصدق ذلك، وقالت «أشخاص مثلي لا يربحون مثل هذه الأشياء.»

وأضافت: «كنت قد جلست للتو في ليلة جمعة عادية أمام التلفاز - ثم الشيء التالي الذي عرفته أنني ربحت قصرًا، لم أصدق ذلك. أول شيء فعلته هو الاتصال بأولادي»

وقالت المرأة متذكرة زوجها «توفي زوجي رون العام الماضي، لكنني متأكدة من أنه لعب دورًا في هذا الفوز - لقد فاز به لنا جميعًا.» لقد«أراد دائمًا أن نكون آمنين ماليًا كعائلة - وهذا المنزل يمنحنا ذلك الأمان». وللمرأة الحرية في العيش في المنزل أو تأجيره أو بيعه.

وقدر وكلاء العقارات المحليين أن العقار يمكن أن يحقق 5000 جنيه إسترليني - 7000 جنيه إسترليني شهريًا من الإيجارات طويلة الأجل - وما يصل إلى 14000 جنيه إسترليني أسبوعيًا من إيجارات موسم الذروة.

ويقع المنزل في واحدة من أكثر مواقع الواجهة البحرية المرغوبة في البلاد، ويتمتع بإطلالات خلابة على طول مصب النهر بالإضافة إلى الهندسة المعمارية لمدينة فوي القريبة وريف الكورنيش المحيط.