40 مليون قطعة شوكولاتة لمسافري «طيران الإمارات»

كشفت «طيران الإمارات» أنها تقدم أكثر من 40 مليون قطعة من الشوكولاتة الفاخرة لمسافريها كل عام، لإضفاء لمسة مترفة إضافية إلى تجربة سفرهم على مختلف الدرجات.

وأشارت «الناقلة» في إطار استعدادها للاحتفاء باليوم العالمي للشوكولاتة في السابع من يوليو، إلى أنها تقدم مجموعة متنوّعة من الشوكولاتة، ضمن خدمة الوجبات المميزة التي توفرها للمسافرين على جميع الدرجات إلى 140 وجهة حول العالم.

وقد قدمت على مدار الـ12 شهراً الماضية، 35 مليون قطعة شوكولاتة في الدرجة السياحية، وأكثر من 160 ألف قطعة شوكولاتة في الدرجة السياحية الممتازة منذ إطلاقها في يونيو 2022، إضافة إلى أربعة ملايين زوج من الشوكولاتة في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

كما قامت «طيران الإمارات» بتقديم علب شوكولاتة كبيرة لمسافري الدرجة الأولى اعتباراً من ديسمبر 2022، ما أتاح للمسافرين المتميزين فرصة التمتع بتذوق بعض النكهات الفريدة للشوكولاتة، وتم في هذا الإطار تقديم أكثر من 36 ألف صندوق في الأشهر الستة الماضية.

وتتعاون «طيران الإمارات» بشكل وثيق مع نخبة منتقاة من أشهر منتجي الشوكولاتة الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك: (بتيل)، (كوكو جليلة) و(فوري آند جالاند) من دولة الإمارات، و(جوديفا) من بلجيكا، و(فالرونا) من فرنسا، و(بتلارز) من أيرلندا، و(كانونيكا) و(نوهاوس) من سويسرا، و(باكاري) من الإكوادور و(هوتيل شوكليت) من المملكة المتحدة.

ويتم تقديم كل ماركة شوكولاتة منتقاة بعناية على متن الطائرة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم مجموعة مختارة جديدة لإسعاد المسافرين الدائمين.

ويأتي في صدارة أكثر أنواع الشكولاتة شعبية على متن رحلات «طيران الإمارات» كعكة شوكولاتة المولتن في الدرجة السياحية وموس شوكولاتة الحليب التي تقدم للأطفال.