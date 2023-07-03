ملاكم «مخبول» حاول فتح باب الطائرة خلال الاقلاع

تجربة مرعبة عاشها ركاب طائرة مدنية عندما حاول فيها ملاكم وصفته وسائل إعلام بـ«المخبول» فتح أحد أبوابها بينما كانت في مرحلة الإقلاع.

ونقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «الصن» البريطانية، أن المسافر الذي حاول فتح باب الطائرة هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر (27 عاما)، لكن اثنين من ركاب الطائرة تمكنا من السيطرة عليه، ولاحقا اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة.

وكانت الطائرة تابعة لشركة «راين إير» في طريقهامن مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.

وتظهر لقطات مصورة خروج الملاكم فجأة من مقعده في الطائرة، قبل أن يدخل في نوبة صراخ ضد أحد المضيفين، ولاحقا اندفع نحو باب الطائرة بسرعة مطالبا المضيفين بفتحه.

وقالت «الصن» إن اثنين من الركاب اللذين وصفتهما بـ«الأبطال» قفزا من مقعدهما للسيطرة على الملاكم الهائج، وطرحاه أرضا.

وقالت شرطة المدينة الكرواتية إن مواطنا بريطانيا جرى اعتقاله على أرض المطار، فيما فتح تحقيق في الحادث، وذكرت العديد من التقارير الإعلامي أن الرجل يحترف الملاكمة، لكن لم ينشر اسمه.