تقدمت إلى وظيفة مع الشرطة وهي مخمورة !

لم تتحقق أمنيات الأمريكية نيكول سينديكي بالعمل في أحد أقسام الشرطة، ولن تتحقق أبدا، بعدما وصلت لمقابلة التوظيف في صباح اليوم المحدد وهي مخمورة ما أدى لاعتقالها على الفور.



وقال بيان لقسم الشرطة بليموث أنه تم القبض على امرأة لقيادتها تحت تأثير الكحول خلال اجتماع عمل مع إدارة شرطة مقاطعة مارشال.

وفقًا لإدارة القسم، جاءت نيكول سنيديكي( 39 عامًا) من بليموث، قبل الساعة 9 صباحًا بقليل لحضور اجتماع مجدول يتعلق باستفسارها عن التوظيف في القسم.

ولكن الشرطي المسؤول عن المقابلات الكابتن جيف سنايدر لاحظ أثناء حديثه مع نيكول، حديثًا مشوشًا إلى جانب رائحة الكحول في أنفاسها.

وبعد السؤال والاستفسار، اعترفت المرأة بالقيادة إلى قسم الشرطة بعد أن شربت الكحول في ذلك الصباح ، فقام المحقق بإجراء اختبار تنفس معتمد لتقصي الكحول، آظهر أنها تعاطت أكثر من ضعف الحد القانوني المسموح به.