بينهم شقيقان.. مصرع 3 مصريين في شجار على "متر أرض"

لقي 3 مواطنين مصريين مصرعهم بينهم شقيقان، إثر نشوب مشاجرة كبيرة بين جيران في قرية دروة التابعة لدائرة مركز أشمون في محافظة المنوفية؛ وذلك بسبب وجود خلاف بينهم على متر أرض، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 8 آخرين في تلك الواقعة.

وفي التفاصيل أنه ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية، بلاغ يفيد بأن هناك مشاجرة نشبت بين طرفين في قرية دروة التابعة إلى مركز أشمون بالمنوفية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة من أجل عمل التحريات اللازمة؛ للكشف عن الأسباب التي أدت إلى نشوب المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين بعد الانتقال والفحص مصرع 3 أشخاص نتيجة نشوب مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الجيران، بينهم شقيقان من الطرف الأول، حيث يبلغ عمر الأول 58 عامًا، والثاني 48 عامًا، أما عن الضحية الثالث من الطرف الثاني فيبلغ من العمر 34 عامًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية من إلقاء القبض على 8 أشخاص من طرفي المشاجرة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووقف نشوب أي مشاجرات أخرى بين الطرفين.