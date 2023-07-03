فيل تايلاندي أثار أزمة دبلوماسية.. يغادر سريلانكا عائداً إلى بلاده

غادر فيل تايلاندي سريلانكا إلى بلده الأصلي، بعد نزاع دبلوماسي بين البلدين، على خلفية مزاعم بسوء المعاملة.

وفيل موثو راجا (29 عاماً) المعروف أيضاً في بلده الأصلي باسم ساك سورين، قدمته السلطات التايلاندية إلى سريلانكا في عام 2001. لكن تايلاند دعت إلى عودته في عام 2022 بعد مزاعم بتعرضه للإهمال وسوء المعاملة بمعبد بوذي في جنوب سريلانكا، حيث كان يعيش.

وكان الفيل يعيش معاناة شديدة، وكان جسمه مغطى بخراجات، عندما وضعت يدها عليه الحكومة السريلانكية، وسحبت من المعبد الحق في رعايته في نوفمبر الماضي.

وأقلعت الطائرة التي تقل الفيل البالغ وزنه أربعة أطنان أمس من مطار كولومبو، متجهةً إلى مدينة شيانغ ماي الواقعة غرب تايلاند. وذكرت السلطات التايلاندية أنّ كُلفة إعادته بلغت 700 ألف دولار.

ورافق الفيل داخل الطائرة أربعة معالجين تايلانديين وحارس سريلانكي. ورُكّبت كاميرتا مراقبة لرصد صحة الحيوان.

وطابت معظم جروح الفيل الذي أمضى فترة نقاهته في حديقة حيوانات بالقرب من كولومبو، لكن مخلبه المصاب لايزال يتطلب علاجاً مائياً مكثفاً جداً.

وكشف رئيس الوزراء دينيش غوناواردينا للبرلمان في يونيو الماضي، أنه اعتذر شخصياً لملك تايلاند عن سوء المعاملة المزعوم للفيل. وقال «تمكنت من إعادة علاقات الثقة بين البلدين بعد لقاء مع ملكهم».