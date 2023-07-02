جريمة تثير غضب الصين: زوج يدهس زوجته مراراً ثم ينزل للتأكد أنها لفظت أنفاسها

أثارت جريمة قتل نُفِّذت في وضح النهار وصورت على شريط فيديو غضب الشارع الصيني خلال الأيام الماضية.

فقد حظيت الجريمة المروعة في مقاطعة شاندونغ الشرقية باهتمام الرأي العام على نطاق واسع، بعد نشر مقطع صوره شاهد على الإنترنت لعملية دهس زوج لزوجته.

وشوهد في الفيديو رجل يقود سيارته مراراً وتكراراً فوق امرأة، كشفت الشرطة لاحقاً أنها زوجته، بحسب شبكة "سي إن إن".

وخلال عملية الدهس خرج الرجل من سيارته عدة مرات للتحقق مما إذا كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة، قبل مواصلة جريمته.

وفي بيان لها، قالت الشرطة في مدينة دونغ ينغ، إن رجلاً يبلغ من العمر 37 عاماً اعتقل بعد أن سحق زوجته البالغة من العمر 38 عاماً دهساً حتى الموت بسبب نزاعات عائلية، وأضاف أن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وكان فيديو الجريمة المروعة هو الموضوع الأكثر شيوعاً على موقع Weibo الصيني الشبيه بموقع تويتر هذا الأسبوع، حيث حصد 300 مليون مشاهدة.

فيما أصيب الكثيرون بالذهول من مستوى القسوة الذي ظهر في الهجوم، الذي أعقب قضيتين أخريين بارزتين للعنف المنزلي والقتل ضحاياه من النساء وجذبتا انتباه الجمهور.

ففي الشهر الماضي، طعن رجل في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية زوجته وشقيقة زوجها حتى الموت. وقالت عائلتها لوسائل الإعلام الحكومية إن الزوجة عانت سنوات من العنف المنزلي وكانت تخطط للطلاق.

يشار إلى أن العنف المنزلي في الصين كان يُنظر إليه تقليدياً على أنه مسألة عائلية خاصة، وبعد عقدين من المناصرة من قبل نشطاء حقوق المرأة، فرضت الدولة أخيراً قانون مكافحة العنف الأسري في عام 2016.