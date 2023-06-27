«فرحة عيد» توزع هدايا على 1094 طفلاً

استهدف مشروع «فرحة عيد» الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة إسعاد 1094 طفلاً من أبناء المستفيدين من الدائرة، ومن دور الأطفال التابعة لها.

وتنظم «فرحة عيد» خلال عيدي الفطر والأضحى المبارك سنوياً، وتعد واحدة من سلسلة من المشاريع التي تنفذها الدائرة في إطار المسؤولية المجتمعية التي تسهم في إسعاد الأفراد، تعزيزاً لمبادئ التراحم والتواصل بين أفراد المجتمع للارتقاء بالعمل الاجتماعي، والتي انطلقت منذ 2013، وهي مستمرة إلى اليوم، إذ تكمل عقدها الأول هذا العام.

وقالت مدير فرع الحمرية - مدير مشروع فرحة عيد، مريم الشامسي، إن «الهدف هو إسعاد الأطفال بالعيدية أسوة بغيرهم من الأطفال، ومشاركتهم فرحة العيد، وكي لا يشعروا بالوحدة في هذه المناسبة، وإضفاء الفرحة على نفوس الأطفال المستفيدين من خدماتها وفاقدي الرعاية الاجتماعية وأطفال الدور التابعة للدائرة في الشارقة ومدنها، من الحمرية والذيد وخورفكان ومليحة والمدام والبطائح وكلباء ودبا الحصن».

من جانبها، قالت مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة حصة الحمادي، إن «استمرارية مشروع فرحة عيد على مدى عقد من الزمن هو دليل على تحقيقنا أحد أهداف الدائرة، وهو التكاتف بين كل أفراد المجتمع».