«ذي فلاش» يفقد صدارة شباك التذاكر

عاود أحدث أفلام سبايدر مان «سبايدر مان.. أكروس ذي سبايدر فيرس» تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، فيما لم يُطرح عدد كبير من الإصدارات الجديدة، كما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أول من أمس.

وحقق الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم متعدد الأكوان (ملتيفرس) الشائع في هوليوود حالياً، 19.3 مليون دولار في شباك التذاكر في كندا والولايات المتحدة، ليسجّل منذ صدوره مجموع إيرادات قدرها 317 مليون دولار في الولايات المتحدة و560 مليون دولار في العالم.

وسبق أن تصدر الفيلم الذي أنتجته شركة «سوني» شباك التذاكر في أميركا الشمالية عقب إصداره قبل أربعة أسابيع.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «إليمنتري» محققاً إيرادات قدرها 18.4 مليون دولار. وتدور أحداث فيلم التحريك في مدينة إليمنت سيتي التي يعيش فيها السكان مرتبطين بعناصر الحياة الأربعة (النار، الماء، الأرض، والهواء).

وبعدما كان في صدارة الترتيب الأسبوع الماضي، تراجع فيلم «ذي فلاش»، أحدث أفلام الأبطال الخارقين من «وارنر براذرز»، إلى المرتبة الثالثة مع عائدات بلغت 15.2 مليون دولار. ويعيد الممثل إزرا ميلر في هذا الفيلم تجسيد شخصية باري ألِن ويستخدم قوته الخارقة للسفر عبر الزمن آملاً في إنقاذ عائلته، إلا أنّه يُحدِث تغييرات في المستقبل ويتعيّن عليه استدعاء أبطال خارقين آخرين مختلفين عمّا كان يتوقّعه.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم «نو هارد فيلينغز»، وهو الإصدار الجديد الوحيد هذا الأسبوع، مع 15.1 مليون دولار. وتتولى الممثلة جنيفر لورنس دور البطولة في العمل.

وحلّ خامساً فيلم «ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس» مع 11.6 مليون دولار.