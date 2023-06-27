أبطال «ميشن إمبوسيبل» في أبوظبي.. توم كروز يخطف الأضواء على السجادة الحمراء

على وقع صيحات الإعجاب ووسط أجواء حماسية، استضافت أبوظبي العرض الأول لفيلم «ميشن إمبوسيبل – ديد ريكونينج - الجزء الأول» على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي أقيم أمس في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، بحضور طاقم عمل الفيلم وعلى رأسهم النجم العالمي توم كروز ومخرج السلسلة العالمية كريستوفر ماكويري، إلى جانب هايلي أتويل وبوم كليمنتيف وسايمون بيج. وأكد النجم العالمي توم كروز سعادته بالتواجد في أبوظبي خلال فترة تصوير فيلمه الجديد من السلسلة الشهيرة، معرباً عن إعجابه الكبير بالإمارات وبأبوظبي وبما شاهده من أماكن خلال التصوير، خصوصاً صحراء ليوا برمالها الذهبية، إلى جانب حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم. كما عبر كروز عن إعجابه بالجمهور الكبير الذي توافد لتحيته وسط أجواء حماسية، خلال فعاليات السجادة الحمراء التي سبقت العرض الأول للفيلم على مستوى المنطقة. وحرص محبو سلسلة الأفلام الشهيرة وعشاق توم كروز على الحضور مبكراً لمشاهدة نجمهم المفضل خلال فعاليات السجادة الحمراء التي سبقت عرض الفيلم، وسرق خلالها كروز الأضواء. وفي موقف أسر قلوب معجبيه، وفي مشهد غير معتاد في هذه الفعاليات الكبرى، حرص توم كروز على التقاط الصور مع المعجبين، والتوقيع لهم شخصاً شخصاً، وأصر على أن يصافح كل الحضور وتلبية طلباتهم لالتقاط الصور معه وتبادل التعليقات المرحة معهم. وتحدث النجم العالمي عن تجربته الفنية والعوامل التي صنعت نجوميته، وأسباب نجاح الأفلام خصوصاً أفلام الحركة التي اشتهر بها، خلال لقاء سريع أجرته معه الإعلامية ريا أبي راشد قبيل عرض الفيلم. وشهدت أبوظبي تصوير مشاهد وأجزاء من الفيلم الجديد في مواقع تصوير اختارتها شركة «باراماونت بيكتشرز»، والتي تركزت في صحراء ليوا بأجوائها المميزة ومعالمها الطبيعية الخلابة، ومبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني، وذلك بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي - أبوظبي. وتضمنت المشاهد بناء قرية عربية في قلب الصحراء.

وكان النجم توم كروز قد وصل، أول من أمس، على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الذي شهد تصوير بعض مشاهد الفيلم، كما أزاح النجم الشهير الستار عن الملصق الترويجي للفيلم والمطبوع على طائرة بوينغ 787 دريملاينر تابعة لأسطول شركة «الاتحاد للطيران»، شريك الطيران الرسمي للفيلم، كما تم تزيين الهيكل المعماري لمبنى المطار بتصميم مماثل تأكيداً لدوره في الفيلم؛ إذ تم تصوير أحد أكثر مشاهد الحركة إثارةً وتعقيداً من الناحية الفنية على سطح المبنى الذي يمتد بطول 315 متراً. وسيرى الجمهور التصميم الداخلي للمبنى الجديد لأول مرة عند مشاهدة الفيلم، الذي سيعرض في دور السينما في 13 يوليو المقبل. ويظهر في الفيلم أيضاً العديد من المواقع الخاصة ضمن المبنى، بما في ذلك صالة انتظار مسافري الدرجة الأولى التابعة لشركة «الاتحاد للطيران»، إضافة إلى تصوير بعض المشاهد في صحراء ليوا برمالها الذهبية. وتطلّبت المشاهد التي صورت في المطار الجديد 21 يوماً من التحضير، وسبعة أيام من أعمال التصوير بمشاركة 762 شخصاً من الممثلين والكوادر الفنية والموردين؛ ما تطلب تضافراً للجهود من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة مثل twofour54، وشركة أبوظبي للمطارات، وشركة الاتحاد للطيران - شريك الطيران الرسمي للفيلم.

• 13 يوليو المقبل، تنطلق عروض الفيلم في دور السينما.