«عالم مدهش» ينتظركم: بدأ موسم البهجة

فتح «عالم مدهش» إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تنظم سنوياً في فصل الصيف وتجلب البهجة للمدينة، أبوابه، أمس، للأطفال والعائلات، للاستمتاع بفعالياته المميزة، وصنع المزيد من الذكريات التي لا تُنسى خلال الدورة الجديدة التي تعد الأكبر في تاريخ عالم مدهش، إذ تضم أكثر من 350 لعبة، ومنطقة جذب، ومنافذ على مساحة 30 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي.

ودعت الوجهة الشهيرة الأسر إلى اصطحاب أطفالها إلى حيث يعيش «مدهش» و«دانة» ويعملان ويلعبان، ليستمتعوا معهم بالألعاب الشائقة، ويستكشفوا «متحف الآيس كريم» الجديد من MELT، ويظهروا مهاراتهم باللعب في منطقة Gamefy للألعاب. كما يمكن للأطفال المشاركة في ورش العمل المشوّقة، والتنافس في البطولات المتنوعة للفوز بجوائز قيمة.

وسيثري «عالم مدهش» تجربة الأطفال خلال هذا الصيف في دبي لتكون أكثر متعة، إذ تتضمن وجهة «التعليم الترفيهي» الداخلية العديد من الألعاب والأنشطة الهادفة، مع مناطق التعلّم المناسبة لأعمار الصغار والناشئة، وتستقبلهم داخل القاعات 2 و3 و4، و5 و6 و7 و8، وقاعة البافليون في مركز دبي التجاري العالمي، حتى الـ27 من أغسطس المقبل.

وكانت «مفاجآت صيف دبي» قد أعلنت أنها ستقدم لزوار «عالم مدهش»، مفاجأة كل أسبوع، من العروض المجانية إلى العروض الخاصة والمسابقات الفورية، كما تتيح الوجهة لضيوفها فرصة الاستمتاع بألعاب جديدة ومبتكرة في تجربة شاملة لمحترفي الألعاب ومحبيها، إذ تضم منطقة Gamefy أحدث وأكبر الألعاب الرقمية وألعاب الطاولة، وتستضيف سلسلة بطولات مصممة للجيل المقبل من اللاعبين، من أجل المنافسة إقليمياً ودولياً في بطولة Tournament Turf A. وسيقدم أبرز خبراء الألعاب النصائح حول طريقة اللعب مع المساعدة في بناء جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب، واستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تمكن المشاركة في ألعاب الرقص مثل DDR الشهيرة في مركز الرقص، مع إمكانية مشاهدة عروض الرقص، والاستمتاع بالفرص المشوّقة الأخرى التي توفرها هذه المنطقة.

يشار إلى أن «مفاجآت صيف دبي» تحظى بدعم من الراعي الرئيس بطاقة ماستركارد راك بنك، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

مغامرات من زمن فات

يتيح «عالم مدهش» مجموعة كبيرة من الألعاب الكلاسيكية في The Retro Arcade Arena التي تضم ألعاب أركيد من زمن التسعينات، إضافة إلى الألعاب الشهيرة حالياً. ويمكن للزوار القيام برحلة في شارع الذكريات لتذكّر أوقات الطفولة الرائعة، ومغامرات الألعاب التي عاشوها في طفولتهم.

350

لعبة ومنطقة جذب ومنافذ في الدورة الجديدة.

يمكن للزوار الصغار المشاركة في ورش العمل المشوّقة، والتنافس في البطولات المتنوعة للفوز بجوائز قيّمة.