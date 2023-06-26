«طيران الإمارات» تحلّق بالنغم الراقي.. بصحبة أوركسترا سيدني

مدّدت «طيران الإمارات» شراكتها المستمرة منذ 21 عاماً مع أوركسترا سيدني السيمفونية حتى عام 2025. وتعد هذه الشراكة أطول شراكة غير رياضية لطيران الإمارات، وتجسد دعمها المستمر للموسيقى والفنون في أنحاء العالم.

ويساعد دعم طيران الإمارات أوركسترا سيدني السيمفونية على تقديم تجارب عالمية المستوى للعملاء في أستراليا، وربط عشاق الموسيقى في أنحاء العالم بسلسلة الحفلات الموسيقية الرقمية المبتكرة للفرقة السيمفونية. كما تتيح الشراكة تقديم أعمال فنية كلاسيكية لواحدة من أرقى فرق الأوركسترا في العالم، لملايين من ركاب «طيران الإمارات» عبر نظام الترفيه الجوي ice، وتوفير التذاكر والضيافة، إلى جانب توفير فرص شراكة لسلسلة الحفلات الموسيقية الشهيرة، والتمتع بفرص ترويج نوعية تتيح إبراز العلامة التجارية للناقلة.

وتأتي شراكة «طيران الإمارات» المتجددة مع دخول أوركسترا سيدني السيمفونية مرحلة فنية جديدة، من أبرز ملامحها عودة الأوركسترا إلى قاعة الحفلات الموسيقية بدار أوبرا سيدني في يوليو الماضي، تحت إشراف قائد الأوركسترا الشهير عالمياً سيمون يونغ.

وقال نائب رئيس العمليات التجارية لـ«طيران الإمارات» في أستراليا باري براون: «مثلما هي الحال مع السفر الجوي، تتمتع الموسيقى بقدرة على رفع معنوياتنا وتوسيع آفاقنا، وفتح آفاق جديدة في العالم من حولنا. وفخورون بمواصلة دعمنا لأوركسترا سيدني السيمفونية، التي تشتهر بترسيخها معايير أداء استثنائية، وتضمّنها موسيقيين بارزين، إذ تعد من الفرق الموسيقية الرائدة في العالم».

وأضاف براون: «تشتهر (طيران الإمارات) برعايتها للأفضل في عالم الرياضة، ولكننا أيضاً متحمسون لدعم الموسيقى والفنون والثقافة العالمية لإثراء حياة المجتمعات التي نخدمها. وتعد شراكتنا مع أوركسترا سيدني السيمفونية، التي تجاوزت الآن عقدها الثاني، أطول رعاية غير رياضية لطيران الإمارات، ونتطلع إلى مواصلة عملنا معاً».

وتؤدي أوركسترا سيدني السيمفونية أكثر من 150 حفلة موسيقية في العام لجمهور حي يضم أكثر من 350 ألف شخص، وستعمل مع «طيران الإمارات» لتوسيع الجمهور العالمي من خلال المنصة الرقمية «أوركسترا سيدني السيمفونية عند الطلب» التي تتميز بتوفير تجارب موسيقية فريدة، إذ تقدم المنصة أيضاً تسجيلات موسيقية خاصة بمشاركة أفضل الموسيقيين، ما يتيح أعمالاً موسيقية جديدة للجماهير في أنحاء العالم.

وتوفر المنصة التي أطلقت بالشراكة مع «طيران الإمارات» في عام 2020، الوصول المجاني إلى دليل العروض الرائعة.

وتواصل الشراكة أيضاً توفير التذاكر والضيافة لعملاء «طيران الإمارات»، والتمتع بمكانة الشريك ضمن «سلسلة الإمارات ماسترز» الشهيرة للأوركسترا، فضلاً عن فرص الترويج المتميزة التي تحظى بها الناقلة.

وتشكل الموسيقى جزءاً كبيراً من المحتوى المقدم على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice) الذي يوفر أكثر من 6500 قناة، بما فيها قنوات موسيقية تقدم أنواعاً متنوعة من الموسيقى مثل الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والجاز وغيرها.

من جهته، توجّه الرئيس التنفيذي لأوركسترا سيدني السيمفونية كريج وايتهيد، بالشكر لـ«طيران الإمارات» على دعمها المستمر ومشاركتها رؤية فرقته لخلق تجارب موسيقية تعد من بين الأفضل في العالم.

وقال: «لطالما كانت (طيران الإمارات) شريكاً مهماً على مدى تاريخ الأوركسترا الطويل، ما أتاح استقطاب أهم الفنانين وتقديم تجارب موسيقية استثنائية في قاعة الحفلات الموسيقية في دار أوبرا سيدني. كما سمح لنا دعم (طيران الإمارات) بمواصلة برنامج طموح لأداء وتسجيل أعمال جديدة لنخبة من أبرز الملحنين الأستراليين. ونتطلع إلى مشاركة عروضنا على منصة (طيران الإمارات) العالمية، إذ سيكون أداؤنا متاحاً للجمهور في أنحاء العالم».

برنامج رعاية

من خلال برنامج رعايتها الذي يشمل الأدب والسينما والفن والطهي والمهرجانات الموسيقية، وفرق الأوركسترا المشهورة عالمياً، تكرّس «طيران الإمارات» جهودها لدعم الأنشطة الثقافية في أستراليا وحول العالم، إذ ترعى الناقلة في أستراليا متحف تسمانيا ومعرض الفنون، بما في ذلك معرضها الأخير، taypani milaythina-tu: Return to Country. وترعى «طيران الإمارات» أيضاً منذ نحو 20 سنة أوركسترا ملبورن السيمفونية في إطار دعمها للفنون والثقافة.

• باري براون: «تتمتع الموسيقى بقدرة على رفع معنوياتنا وتوسيع آفاقنا وفتح آفاق جديدة في العالم من حولنا».