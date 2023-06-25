فيل مريض يستعد لرحلة شاقة بالطائرة.. من سريلانكا إلى تايلاند

يستعد فيل تايلاندي مريض لرحلة شاقة بالطائرة لمغادرة سريلانكا إلى بلده الأصلي، بعد نزاع دبلوماسي بين البلدين، على خلفية مزاعم بسوء المعاملة.

موثو راجا (29 عاماً)، المعروف أيضاً في بلده الأصلي باسم ساك سورين، قدمته تايلاند إلى سريلانكا في عام 2001.

لكن تايلاند دعت إلى عودته في 2022، بعد مزاعم بتعرضه للإهمال وسوء المعاملة في معبد بوذي في جنوب سريلانكا، حيث كان يعيش.

وكان الفيل يعيش معاناة، وكان جسمه مغطى بخراجات، عندما وضعت يدها عليه الحكومة السريلانكية، وسحبت من المعبد الحق في رعايته في نوفمبر الماضي. وطابت معظم جروح الحيوان، الذي أمضى فترة نقاهته في حديقة حيوانات قرب كولومبو، منذ ذلك الحين، لكن مخلبه المصاب لايزال يتطلب علاجاً مائياً مكثفاً للغاية.

وكشف رئيس الوزراء، دينيش غوناواردينا، للبرلمان أنه اعتذر شخصياً لملك تايلاند عن سوء المعاملة المزعوم للفيل.

وقال وزير الحياة البرية، بافيثرا وانياراتشي، إن تايلاند طلبت «بإلحاح» عودة الحيوان، بعد زيارة السفير التايلاندي للمعبد، ووجد خلالها الفيل بحالة صحية سيئة.

ودرّب أربعة تايلانديين الفيل، البالغ وزنه أربعة أطنان، على الجلوس داخل قفص، لتعويده على رحلته المقررة إلى شيانغ ماي مطلع يوليو المقبل.