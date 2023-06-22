صدفة غريبة تقود مزارعا لاكتشاف أغلى قهوة في العالم

عندما رأى هنريك سلوبر، مالك مزرعة القهوة Camocim في ولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية، طيور الجاكو الضخمة تجتاح مزرعتة، أصيب بالذعر من تخريبها لمحصوله.

فقام الرجل المذعور بالاتصال بوكالات حماية البيئة، لكنهم لم يعرفوا ماذا يفعلون، واقترحوا أن يربي في المزرعة بعض الحيوانات المفترسة التي تخافها هذه الطيور، لكن كان من الصعب القيام بذلك ، خاصة مع طائر كبير مثل جاكو، لذلك، قبل ان يعلم في النهاية أن غزو الطيور لمزرعته لم يكن سوى نعمة مقنعة.

وخطرت لمالك المزرعة فكرة تجميع حبوب القهوة التي يخرجها الطائر مع فضلاته كاملة دون تغيير، ومن ثم اختبارها، لتنشأ فكرة إنتاج صنف جديد من القهوة مر بهذه العملية البيولوجية.

ومعروف أنه يتم حصاد واحدة من أغلى أنواع القهوة في العالم وأكثرها رواجًا في الواقع من فضلات هذا الطائر المميز، وهو من الفئة الكبيرة أسود اللون يشبه الديك الرومي ويخرج جهازه الهضمي رائحة حبوب البن.

وإذا كنت تعتبر نفسك متذوق قهوة كما يقول موقع "أوديتي" ، فربما تكون على دراية بقهوة "كوبي لواك "، القهوة الأغلى والحصرية في العالم، والتي أنشأها سلوبر بالاعتماد علي طيور جاكو في مزرعته والتي تبين أنها استوطنت بها وجاءت لتبقى.

ويقول الموقع الذي نشر المقال، أن سلوبر استغرق بعض الوقت لإقناع عمال المزارع بضرورة حصاد فضلات الطيور بدلاً من حبوب القهوة، ولكن بعد تجاوز هذه العقبة بالإضافة إلى عامين من التجربة والخطأ، أصبحت مزرعة Comocim Farm هي الوحيدة في العالم التي تنتج القهوة من فضلات طائر جاكو. وليس فقط أي قهوة، ولكن أحد أكثر الأصناف المرغوبة في العالم. وبمرور الوقت، اكتشف سلوبر أن الجهاز الهضمي لطائر الجاكو لم يكن أقل من غير عادي. إذ تبين أنها على الرغم من ابتلاعها للحبوب إلا أنها تفرزها كاملة تمامًا، ورغم ذلك فإن هضم الطيور يقضي تقريبًا على كل الكافيين الموجود في الحبوب بالإضافة إلى الحاجة إلى التخمير. علاوة على ذلك، يبدو أن الطائر يتمتع بطعم لا تشوبه شائبة في القهوة، حيث يستهلك فقط الحبوب الأكثر نضجًا في المزرعة، ما يضمن إلى حد كبير أن البن الذي يتم حصاده من فضلاته كان من أعلى مستويات الجودة.

وتعتبر ولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية رابع منتج للقهوة في العالم ، لكن Camocim Farm هي الوحيدة التي تستخدم فضلات الجاكو. وتحظى بشعبية كبيرة في دول مثل فرنسا واليابان والمملكة المتحدة ، حيث يبيعها متجر هارودز الفاخر مقابل (1700 دولار) للكيلوغرام.

ويذكر أن القهوة المصنعة من فضلات طيور الجاكو هي حصرية للغاية بحيث لا يتم إنتاجها إلا عندما يكون هناك طلب محدد من المشتري. وبعد الحصاد، يتم تجفيف الفضلات وتنظيفها وتجميدها حتى المعالجة.