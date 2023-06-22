من مدينة إكسبو دبي..مقطوعات عالمية بروح شرقية

أعلنت مدينة إكسبو دبي إطلاق أوركسترا الفردوس سلسلة أفلام «الموسيقى الكلاسيكية بنغمات عصرية»، بمناسبة يوم الموسيقى العالمي الذي يصادف الـ21 من يونيو.

وتبدأ السلسلة بفيلم مدته 50 دقيقة يضم مقطوعات للموسيقار الألماني يوهانس برامز بروح شرقية، إذ أعيد توزيعها بأسلوب معاصر مع إضافة آلات شرقية.

وقال المشرف على أوركسترا الفردوس الموسيقار العالمي إيه آر رحمان: «يسعدنا إطلاق هذه السلسلة في اليوم العالمي للموسيقى، والتي تهدف إلى إبراز إبداع أوركسترا الفردوس، وهي تقدم مزيجاً من الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة المتجذرة في هذه المنطقة». وأضاف: «مع الأوركسترا واستوديو الفردوس، أنشأت مدينة إكسبو دبي منصة للعازفات من أنحاء العالم، لإبداع وإعادة ابتكار المقطوعات الموسيقية».

من جهتها، قالت مايسترو أوركسترا الفردوس مونيكا وودمان، إن «اليوم العالمي للموسيقى هو فرصة لاختبار قوة الأنغام، وإنه لشرف كبير أن تبدأ سلسلة أفلام الموسيقى الكلاسيكية بنغمات عصرية مع إبداعات يوهانس برامز، أحد أعظم الملحّنين في العصر الرومانسي».

وأطلقت أوركسترا الفردوس في «إكسبو 2020 دبي»، وتستمر ضمن إرثه كجزء من مدينة إكسبو دبي، وتزدهر بتنوعها الثقافي، إذ تجمع موسيقيات من 25 جنسية.