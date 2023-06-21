كارلوس غصن يطالب شركة "نيسان" بتعويض قدره مليار دولار

رفع كارلوس غصن القطب السابق لصناعة السيارات دعوى أمام القضاء اللبناني ضدّ "نيسان"، يطالب فيها شركته السابقة بتعويضات قدرها مليار دولار.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، امس الثلاثاء، عن مسؤول قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، إن "غصن قدم دعوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ شركة نيسان في اليابان وموظفين فيها".

وبحسب نص الدعوى التي رفعها غصن، في أيار/مايو، فقد اتهم غصن "نيسان" بفبركة الاتّهامات بحقّه في اليابان ما أدّى إلى توقيفه وملاحقته هناك.

وطالب غصن بتعويض مالي قدره مليار دولار أمريكي"، وفقا للمسؤول القضائي.

وقال المسؤول القضائي إن المحامي العام التمييزي حدد منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لجلسة استماع للمدّعى عليهم.

وأضاف أنه من المفترض أن يحضر المدّعى عليهم أو أن يرسلوا محامين يابانيين، أو يقوموا بتوكيل محامين لبنانيين للمثول عنهم.

من جانبها، قالت شركة "نيسان"، لـ "فرانس برس" ، إنها علمت من وسائل الإعلام بأمر الدعوى وتسعى إلى التحقّق من صحة هذه المعلومات.

ويقيم غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، في بلده الأم لبنان منذ كانون الأول/ديسمبر 2019؛ إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر محاكمته عقب توقيفه في 2018.

وتشتبه السلطات اليابانية بأنّ غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية. كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018.

وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز. وفي كانون الثاني/يناير 2019 تخلّى عن رئاسة رينو.