«واتس اب» يطلق الخاصية المنتظرة

أعلن تطبيق "واتس اب" أمس الثلاثاء، إطلاق خاصية «إسكات المتصلين المجهولين».

وتأتي خطوة إطلاق واتساب لميزة «إسكات المتصلين المجهولين» بعدما اشتكى الملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم من تعرضهم لمحاولات احتيال عبر تلقيهم لمكالمات مريبة من أرقام دولية غريبة، مما عرّض سمعة التطبيق للخطر وتسبب باتهامه بأنه بات وسيلة تساعد المحتالين في الإيقاع بالمستخدمين.

ويمكن تفعيل ميزة «إسكات المتصلين المجهولين» من خلال الذهاب إلى إعدادات واتس اب ومن ثم اختيار «الخصوصية» ثم «المكالمات» حيث يجب عليك هنا تفعيل خيار «إسكات المتصلين المجهولين».

وعند تفعيل الميزة الجديدة، فإن واتساب سيقوم «بإسكات» الاتصالات من الأرقام الغريبة وليس منعها أي أن التطبيق لن يبلغك فوراً أن أحداً ما يتصل بك، بل سيقوم بإظهار إشعار بمكالمة فائتة من رقم ما، وذلك حتى تتمكن من التصرف في حال كانت المكالمة من شخص مهم بالنسبة إليك ولكنك لم تقم بتسجيل رقمه على سجل الهاتف.

وبالإضافة إلى ميزة «إسكات المتصلين المجهولين»، أطلق واتس اب ميزة مراجعة إعدادات الخصوصية كوسيلة لمساعدة المستخدمين على البقاء على دراية بكل خيارات الحماية المتاحة في التطبيق.

