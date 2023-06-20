لحماية البشرة والشعر.. 5 خطوات قبل السباحة في البحر

أوضح موقع "allure" الذي يقدم نصائح وخطوات خاصة بصحة البشرة والشعر أنه قبل السباحة يجب عليك الذهاب لإخصائي الجلدية لاستشارته في نوع الكريمات والمرطبات وواقي الشمس الذي يجب استخدامه أنت وأسرتك عند النزول في الشمس الحارقة نهار، وكيفية العناية بالبشرة باقي اليوم.

وأشار الموقع أنه يجب التأكد من توافر واقي الشمس لك ولأسرتك لتجنب الحروق والتصبغات الجلدية والالتهابات نتيجة الشمس والماء المالح على الجلد، وذلك لأن واقي الشمس يتم وضعه قبل النزول من المنزل، ويجدد تطبيقه على الأقل كل ساعتين حسب درجة حرارة الشمس، ويجب استخدامه سواء عند النزول للبحر، أو النزول لحمام السباحة، مضيفا أنه من الضروري قبل النزول للشمس، الاستحمام أولا، ثم وضع واقي الشمس على الأقل بمدة كافية لا تقل عن نص ساعة، حتى تتشبع البشرة به، وحمايتها من الأشعة، وجعل البشرة مستعدة لاستقبال الشمس، وحرارتها.

يفضل اختيار ملابس بالوان فاتحة لتجنب امتصاص حرارة الشمس وتوصيلها لجسمك بشكل مباشر، ويفضل ارتداء "البوركيني" لحماية الجسم كله، فحماية البشرة ليست متوقفة على الوجه فقط، مع ضرورة اختيار قبعة واسعة لحماية الرأس ومحيطها بأكمله من الأمام والخلف، كما أن القبعة تعتبر حماية مساعدة، فهي تزيد من قوة فاعلية واقي الشمس.

وأضاف "allure" أنه عليك عدم نسيان شعرك، فهو له نصيب من العناية لأنه هو المستقبل الأول للشمس وتفاعلها مع المياه المالحة، فيجب حماية الشعر بخطوتين أساسيتين، هو استخدام زيت مناسب أو سيرم يعمل على حماية الشعر من الماء المالح، مع ضرورة ارتداء "بونية" مناسب لمقاس الرأس.