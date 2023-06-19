ابتسم له الحظ بعد 10 سنوات وربح الجائزة الكبرى

اكتشف رجل من ولاية ماريلاند الأمريكية أن المثابرة تؤتي ثمارها عندما يتعلق الأمر باليانصيب، إذ بعد عقد من المحاولات الفاشلة من اللعب بنفس مجموعة أرقام اليانصيب، ابتسم له الحظ أخيراً ليفوز بـ50 ألف دولار، حسب ما قال مسؤولو اليانصيب.

وقال الرجل الفائز حسب «سي إن إن»: «ألعب الأرقام نفسها طوال الوقت، لقد كنت أفعل ذلك منذ سنوات».

وقال إنه زار متجراً في تيمبل هيلز واشترى تذكرة بقيمة 4 دولارات تحتوي على ستة خطوط تضمن أحدها مجموعته المعتادة من الأرقام 5 و6 و8 و23 و30.

وأضاف الفائز، وهو عامل مطبعة متقاعد، إنه اختار أربعة من الخطوط بنفسه بينما أنشأ نظام الحاسوب بشكل عشوائي.

وأفادت مؤسسة يانصيب ماريلاند بأنها علمت أن الرجل لم يصدق في اليوم التالي أنه فاز بالجائزة الكبرى باستخدام مجموعته الخاصة المكونة من خمسة أرقام.

وفاز الرجل المجهول أيضاً بمبلغ 15 دولاراً إضافياً من ثلاثة أرقام.

وقال البيان الصحفي إنه اتصل بزوجته البالغة من العمر 22 عاماً على الفور لمشاركة الأخبار السارة.

ويقول الفائز إنه يخطط لاستخدام الجائزة في دفع الفواتير ووضع الباقي في المدخرات.