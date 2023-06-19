17 ألف جريمة إلكترونية في الأردن

سجّلت المحاكم الأردنية 17 ألف جريمة إلكترونية منذ عام 2019 حتى الآن أفرزت 23 ألف تُهمة.

وأظهرت سجلات المجلس القضائي الأحد توجيه اتهامات لنحو 21 ألفاً و654 مشتكى عليه بعد إزالة التكرار للشخص الواحد في الدعاوى المُدرجة.

وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ارتفاع عدد القضايا بنحو ستة أضعاف بين عامي 2015 و2022 من ألفين و305 قضايا إلى نحو 17 ألفاً.

ولجأ متضررون إلى الوحدة لحمايتهم من أفعال تندرج ضمن الجرائم الإلكترونية بينها الإساءة للأطفال وبث خطاب الكراهية وإثارة النعرات العنصرية والاحتيال وترويج محتوى غير أخلاقي ومهني.

وبحسب الملفات تم تسجيل 1285 قضية ابتزاز إلكتروني و2118 قضية احتيال إلكتروني و3769 قضية ذم وقدح وتحقير خلال العام الماضي إضافة إلى 3466 قضية تهديد عبر الإنترنت و2115 قضية اختراق إلكتروني و1000 قضية سرقة بيانات.

وكشفت البيانات أساليب جرمية حديثة لجرائم الشعوذة الرقمية والاستغلال اللا أخلاقي وسرقة المَحافظ الإلكترونية.