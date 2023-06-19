رجل يأخذ ثعابينه «للاستمتاع» في الحديقة العامة

أثار رجل بريطاني يأخذ ثعابينه للاستمتاع بحمام شمسي في الحديقته العامة جدلًا عبر الإنترنت حول ماهية الحيوانات التي يمكن السماح لها بالظهور بحرية في الأماكن العامة.

وقالت مجموعة Friends of Barshaw Park إنه تم الاتصال بها من قبل أشخاص كانوا قلقين بشأن قيام شخص ما بأخذ ما يصل إلى 20 من الزواحف إلى حديقة بيزلي، وتم حث كل من رأى الثعابين على الاتصال بالشرطة.

لكن بعض السكان دافعوا عن مالك الأفاعي الذي يبدو أنه زائر منتظم للحديقة، قالوا إنه من الواضح أنه لم يلحق أي أذى وأن ثعابينه تحت السيطرة في جميع الأوقات، وتساءلوا عن سبب احتياج الشرطة للتدخل.

وقالت مارغريت وينترز، التي تعيش على طول الطريق من المنتزه، إن كل شخص تحدثت معه كان سعيدًا برؤية الثعابين وهي تلتقط أشعة الشمس.

قالت: «في المرة الأولى التي رصدت فيها الثعابين، انتهى بهم الأمر بالزحف على قدمي حرفيًا. شعرت ببعض الخوف، لكنها كانت لطيفة حقًا.

وتُظهر صور الرجل المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يقف بسعادة مع الثعابين الملتفة حول رقبته أو يقف بالقرب منها وهي تنزلق على العشب.

لكن السلطات المحلية لم تتفق مع هذا التقبل الاجتماعي لمالك الثعابين حيث أعلن المجلس المحلي بوضوح أنه»لا أحد لديه إذن بإحضار ثعابين إلى حديقة برشاو«.

وأضافت:»طلبت الشرطة أنه إذا رأيت أي شخص في الحديقة به ثعابين، فيرجى عدم الاقتراب من الشخص ولكن الاتصال بالشرطة على الرقم 101 وسيحضرون«.

وقالت امرأة ردت على التحذير إنها قابلت الرجل عدة مرات مع أطفالها.

وأضافت:»رجل لطيف حقًا، أجاب على 1001 سؤال كان لدينا عن الثعابين. كانت الثعابين تحت السيطرة وتتمتع بأخذ حمام شمسي صغير.

أكد متحدث باسم مجلس رينفروشاير وفقا لصحيفة «ديلي ستار» أنه: «لا ينبغي إحضار حيوانات أليفة غير منزلية مثل الثعابين إلى حدائقنا ولم يتم تقديم الموافقة على حدوث ذلك».