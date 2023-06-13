يسلّم نفسه للشرطة لينام في الزنزانة بعد رفض أمه دخوله البيت

سلّم رجل في ألمانيا نفسه طواعية للشرطة، لأن والدته رفضت السماح له بالدخول إلى منزلها. وأعلنت الشرطة في ولاية راينلاند - بفالتس، أمس، أن الرجل (42 عاماً) الصادر بحقه أمر اعتقال، اتصل بالشرطة مساء أول من أمس لتسليم نفسه، وذلك فور رفض أمه دخوله إلى المنزل. وبحسب بيانات الشرطة، قال الرجل خلال الاتصال، إنه يريد أن يستغل أمر الاعتقال الآن لصالحه عبر تنفيذه ليجد لنفسه مبيتاً.

ووفقاً للشرطة، قبض على الرجل من أمام شقة والدته في مدينة أندرناخ وأودع سجن كوبلنتس. وفي السجن طُلب منه دفع مبلغ يقدر بمئات اليورو، بحسب ما هو منصوص عليه في مذكرة التوقيف، ولكن دون جدوى. وقالت الشرطة: «لن يحتاج للبحث عن سكن جديد للشهر المقبل، لأنه لن يستطيع دفع المبلغ المطلوب».