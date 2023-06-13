«مدارس الحياة» تفتح أبوابها مجدداً في دبي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «مدارس الحياة» في عدد من فروع مكتبات دبي العامة، بدءاً من يوليو المقبل وحتى مارس 2024.

وتهدف الهيئة من خلال المشروع إلى بناء وتطوير الكفاءات الثقافية والإبداعية والحياتية لأفراد المجتمع، عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المتنوعة في مجالات المهارات الحياتية والأدب والفنون البصرية.

وخلال يوليو المقبل، ستفتح كل من مكتبات الصفا للفنون والتصميم، والطوار، والمنخول، وكذلك مكتبة حتا العامة، أبوابها أمام رواد «مدارس الحياة» الذين سيكونون على موعد مع برنامج حافل بالفعاليات التي تثري مخزونهم المعرفي، وتمكنهم من استكشاف مشهد دبي الإبداعي، ما يسهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم أصحاب المواهب، وتحفيز المشاركة المجتمعية في القطاع الثقافي والفني.

وحققت المرحلة الأولى من مشروع «مدارس الحياة» التي نظمت خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2022 نجاحاً لافتاً، إذ شهدت تنظيم 207 فعاليات تنوعت بين جلسات وحلقات نقاشية وورش عمل إبداعية، استقطبت 2561 مشاركاً من شتى أنحاء الدولة، يمثلون مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

فيما حقق محتوى جلسات المرحلة الأولى نسبة 92% على مؤشر السعادة، ما يؤكد أهمية برامج المشروع التي تأتي ضمن جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تحسين جودة الحياة في دبي، ودعم مجالات الثقافة والفنون والآداب كافة.

وتعكس جلسات «مدارس الحياة» التثقيفية التي تنظم تحت إشراف نخبة من المتحدثين والخبراء وأصحاب التجارب المميزة، التزام «دبي للثقافة» بتوفير بيئة تثقيفية مبتكرة في «مكتبات دبي العامة»، تحقيقاً لرؤية الإمارة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

• 2561 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية استقطبتهم النسخة الأولى.