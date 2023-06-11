ألمانيا: دعوة إلى إلغاء «الإنجليزية» في المدارس الابتدائية

قال رئيس جمعية المعلمين الألمان، هاينز بيتر مايدينجر، إنه «ينبغي إلغاء دروس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية».

وأظهر استطلاع أن ربع الأطفال في السنة الرابعة في ألمانيا لا يستطيعون القراءة بشكل صحيح. وعلى الصعيد الدولي، كان أداء تلاميذ المدارس الابتدائية في ألمانيا أسوأ في مهارات القراءة من أقرانهم في العديد من الدول الأخرى.

وأضاف مايدينجر أن «دروس اللغة الإنجليزية قد تكون منطقية في بعض المدارس، ولكن لدينا أيضاً فصول بها 70 و80 و90% من الأطفال من أصول مهاجرة، الذين بالكاد لديهم معرفة كافية باللغة الألمانية».

وأشار إلى أن دروس اللغة الإنجليزية تضع أولويات خاطئة. وتتنوّع المعرفة التي يتعلمها طلبة المدارس الابتدائية بشكل كبير، لدرجة أنه في المدارس الثانوية «يضطر كلهم تقريباً إلى البدء من الصفر على أي حال».

من جانبها، أعربت جمعية المدارس الابتدائية عن شكوكها في دعوة مايدينجر إلى إلغاء دروس اللغة الإنجليزية.

وقال رئيس الجمعية، إدجار بون: «إن الاقتراح لا يحل بالتأكيد أياً من التحديات الحقيقية». وأضاف أن «المدارس الابتدائية تعاني نقص التمويل، وهي مثقلة بالمهام والعمل المتزايد مع موظفين غير مؤهلين بشكل كافٍ للقيام بمهمة التعليم الأولي الصعبة».