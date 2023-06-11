بيترينكو: قيادة أوركسترا برلين أعظم مهمة في حياتي

وصف قائد فرقة أوركسترا برلين الفيلهارمونية، كيريل بيترينكو، عمله مع الأوركسترا الشهيرة عالمياً بأنه «أعظم مهمة» في حياته.

وقال إنه «مع استمرار عقده إلى أجل غير مسمى منذ عام 2019، فإنه لا يفكر في الاستقالة في أي وقت قريب».

وأضاف بيترينكو، أول من أمس: «سأستمر في منصبي طالما أن جسدي لايزال نشطاً، ويمكنني تأدية وظيفتي جسدياً ونفسياً، وطالما أن الأوركسترا لاتزال تريدني».

وأشار إلى أنه شعر بأن السنوات الأربع الماضية من العمل مع الأوركسترا كانت «فترة طويلة من الزمن.. وفترة أولية». ويرى بيترينكو إمكانات وموارد في كل فرد من الموسيقيين، ولكل نوع من أنواع الصوت والتصميم. وأكد «مع هذه الأوركسترا، يمكنك تحقيق أي شيء. لا يوجد شيء على الإطلاق لا يمكنهم فعله أو لن يفعلوه».